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إنقاذ حياة ثلاثينية تعاني من ارتشاح تاموري بـ"تخصصي" الطائف

بعد تعرضها لانخفاض ضغط الدم ونقص الأكسجين مع صعوبة بالتنفس

أنقذ التدخل السريع لأطباء مركز القلب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، حياة امرأة بالعقد الثالث من عمرها راجعت قسم الطوارئ بعد منتصف ليل أمس، بعد معاناتها من انخفاض ضغط الدم ونقص في كمية الأكسجين مع صعوبة بالتنفس؛ مما تطلب استدعاء الكوادر الطبية والفنية بشكل عاجل.

وفي التفاصيل: أن الفريق الطبي بعد إجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية تبين وجود ارتشاح تاموري ضاغط على القلب والرئة؛ الأمر الذي أدى للتأثير على العلامات الحيوية والتنفس؛ مما استدعى إجراء تدخل جراحي عاجل لإنقاذ حياتها ومنع فشل وتدهور الوظائف الحيوية من خلال عمل شق جانبي "محدود" بالصدر، وهو من الطرق الحديثة بالجراحة.

وقاد الفريق الطبي الدكتور حسن صلاح استشاري جراحة قلب وأخصائي جراحة القلب، الدكتور محمد الشاعر، والدكتور شريف عبدالعزيز، واستشاري تخدير الدكتور محمد عمر، وأخصائي تخدير جمهور المنصوري، وريان بخاري.

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إنقاذ حياة ثلاثينية تعاني من ارتشاح تاموري بـ"تخصصي" الطائف
سبق

أنقذ التدخل السريع لأطباء مركز القلب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، حياة امرأة بالعقد الثالث من عمرها راجعت قسم الطوارئ بعد منتصف ليل أمس، بعد معاناتها من انخفاض ضغط الدم ونقص في كمية الأكسجين مع صعوبة بالتنفس؛ مما تطلب استدعاء الكوادر الطبية والفنية بشكل عاجل.

وفي التفاصيل: أن الفريق الطبي بعد إجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية تبين وجود ارتشاح تاموري ضاغط على القلب والرئة؛ الأمر الذي أدى للتأثير على العلامات الحيوية والتنفس؛ مما استدعى إجراء تدخل جراحي عاجل لإنقاذ حياتها ومنع فشل وتدهور الوظائف الحيوية من خلال عمل شق جانبي "محدود" بالصدر، وهو من الطرق الحديثة بالجراحة.

وقاد الفريق الطبي الدكتور حسن صلاح استشاري جراحة قلب وأخصائي جراحة القلب، الدكتور محمد الشاعر، والدكتور شريف عبدالعزيز، واستشاري تخدير الدكتور محمد عمر، وأخصائي تخدير جمهور المنصوري، وريان بخاري.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
05:53 PM

إنقاذ حياة ثلاثينية تعاني من ارتشاح تاموري بـ"تخصصي" الطائف

بعد تعرضها لانخفاض ضغط الدم ونقص الأكسجين مع صعوبة بالتنفس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أنقذ التدخل السريع لأطباء مركز القلب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، حياة امرأة بالعقد الثالث من عمرها راجعت قسم الطوارئ بعد منتصف ليل أمس، بعد معاناتها من انخفاض ضغط الدم ونقص في كمية الأكسجين مع صعوبة بالتنفس؛ مما تطلب استدعاء الكوادر الطبية والفنية بشكل عاجل.

وفي التفاصيل: أن الفريق الطبي بعد إجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية تبين وجود ارتشاح تاموري ضاغط على القلب والرئة؛ الأمر الذي أدى للتأثير على العلامات الحيوية والتنفس؛ مما استدعى إجراء تدخل جراحي عاجل لإنقاذ حياتها ومنع فشل وتدهور الوظائف الحيوية من خلال عمل شق جانبي "محدود" بالصدر، وهو من الطرق الحديثة بالجراحة.

وقاد الفريق الطبي الدكتور حسن صلاح استشاري جراحة قلب وأخصائي جراحة القلب، الدكتور محمد الشاعر، والدكتور شريف عبدالعزيز، واستشاري تخدير الدكتور محمد عمر، وأخصائي تخدير جمهور المنصوري، وريان بخاري.

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