‏‫أب يأخذ طفلته ذات اليومين بالقوة.. والقضاء يعيدها للأم خلال 30 دقيقة

أصدر أحد قضاة محكمة الأحوال الشخصية في الرياض حكماً لصالح أمٍّ؛ لمطالبتها بحضانة ابنتها، بعد أن تقدّمت الأم للمحكمة بطلب ذلك، حيث إن القاضي أصدر حكمه المشمول بالنفاذ المعجل بإلزام الأب بتسليم المحضونة لأمها، وهذا ما تم خلال 30 دقيقة فقط من انعقاد الجلسة وإصدار الحكم.

وبدأت تفاصيل القضية عندما تقدّمت الأم إلى المحكمة بطلب حضانة ابنتها ذات اليومين، حيث إنها كانت متزوجة من الأب الذي أخفى طفلتهما الوحيدة عن والدتها التي أنجبتها منه على فراش الزوجية، وأنه بعد ولادتها أخذ البنت بالقوة وهي تحتاج إلى رضاعة وعناية، وبعرض ذلك على الأب ذكر أن جميع ما ذُكِر صحيح وأن الطفلة لديه، كما أنه ممتنع عن تسليمها لأمها.

وحكم القاضي بإلزام الأب بتسليم المحضونة ذات اليومين لأمها حكماً مشمولاً بالنفاذ المعجل، وأن الحضانة حقٌ للأم، ولا ينتزع الطفل المحضون منها، إلا إذا سقط حقها في الحضانة بسبب من الأسباب الشرعية.

يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، حسم أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها من دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية، في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين، فغدت بذلك الحضانة تلقائية للمرأة إلا في حالات استثنائية، ما وفر على المحضون الكثير من المتاعب الاجتماعية.