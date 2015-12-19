وبهذا ضمن نادي سدوس تأهله، منتظرًا تحديد بطل المكتب في مباراته القادمة ضد نادي الوصيل والذي صعد لدور الـ 32، فيما ينتظر تحديد الفريق الثالث المتأهل من مباراة نادي الفرع والعرض والتي ستقام السبت المقبل.

جاء ذلك، بعد فوزه العريض بأربعة أهداف مقابل هدف لنادي العرض.

ضمن نادي سدوس تأهله لدور الـ32 المؤهلة لدوري الدرجة الثالثة، بعد تحقيقه النقطة الـ19 ضمن منافسات دوري الدرجة الرابعة لمكتب الرياض.

"سدوس" يتأهل لدور 32 المؤهل لدوري الثالثة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-19 ضمن نادي سدوس تأهله لدور الـ32 المؤهلة لدوري الدرجة الثالثة، بعد تحقيقه النقطة الـ19 ضمن منافسات دوري الدرجة الرابعة لمكتب الرياض. جاء ذلك، بعد فوزه العريض بأربعة أهداف مقابل هدف لنادي العرض. وبهذا ضمن نادي سدوس تأهله، منتظرًا تحديد بطل المكتب في مباراته القادمة ضد نادي الوصيل والذي صعد لدور الـ 32، فيما ينتظر تحديد الفريق الثالث المتأهل من مباراة نادي الفرع والعرض والتي ستقام السبت المقبل.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443 05:59 PM

"سدوس" يتأهل لدور 32 المؤهل لدوري الثالثة بعد فوزه على العرض برباعية مقابل هدف





A A A





1 مشاركة

ضمن نادي سدوس تأهله لدور الـ32 المؤهلة لدوري الدرجة الثالثة، بعد تحقيقه النقطة الـ19 ضمن منافسات دوري الدرجة الرابعة لمكتب الرياض.

جاء ذلك، بعد فوزه العريض بأربعة أهداف مقابل هدف لنادي العرض.

وبهذا ضمن نادي سدوس تأهله، منتظرًا تحديد بطل المكتب في مباراته القادمة ضد نادي الوصيل والذي صعد لدور الـ 32، فيما ينتظر تحديد الفريق الثالث المتأهل من مباراة نادي الفرع والعرض والتي ستقام السبت المقبل.