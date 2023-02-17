النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. أمير الشمالية يطالب بتأهيل "طريف" وأن تكون محافظة "الوعد"

خلال تفقّده عدداً من الأحياء شملت مجموعة من الشوارع في جولة ميدانية

وجّه أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمين المنطقة المهندس شمام الشمري برفع مستوى النظافة وتأهيل الشوارع والأرصفة بشكل مناسب، ومعالجة التشوه البصري وتعزيز العمل الخدمي والبلدي.

وقال خلال تفقّده أحياء وشوارع محافظة طريف في جولة ميدانية، شملت عدداً من الشوارع داخل حي اليرموك: من الأهمية بمكان إزالة المعوقات ومعالجة جميع السلبيات على وجه السرعة، وتصحيح الملاحظات على مستوى النظافة، وضعف صيانة الشوارع، والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية.

وشدد على ضرورة تقديم الخدمات البلدية لكل المواطنين بالشكل اللائق، وتهيئة البيئة المحفزة التي تحتضن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية لأبناء المحافظة والسعي جميعاً لتنميتهم وتمكينهم لأسباب العيش الكريم وتحقيق طموحاتهم.

وطالب أمير المنطقة، في مقطع فيديو نشره محمد الحربي عبر قناته في "يوتيوب"، أمين المنطقة، بالتغيير والتصحيح وإعادة تهيئة المحافظة بشكل كامل، وأن تُكتب محافظة "طريف" أمامهم بين قوسين بمحافظة "الوعد"، وقال: لا بد أن تكون على الوعد؛ لكي يعيش أبناؤها في رغد العيش وراحة ورفاهية.

وثمّن ما تقدمه الدولة من دعم لا محدود لجميع المناطق والمحافظات، معتبراً أن التقصير يأتي من داخلنا، واعداً بإكرام المواطنين بالسكنى في أحيائهم التي تبيّض الوجه.

ودعا إلى وضع عبارات إيجابية على إحدى المدارس، مشدداً على أن هذا دور الأمانة، متسائلاً: إذا لم تقم بإزالة التشوهات البصرية فما المطلوب منها؟!

وشدد أمير المنطقة على ضرورة وضع المطبات الصناعية وفق مقاييس ومعايير السلامة، بحيث تكون واضحة للجميع وعليها أرصفة وبألوان محددة وعبارات معينة، ولا تتسبب في إحداث الضرر بالسيارات.

أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رفع مستوى النظافة وتأهيل الشوارع والأرصفة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. أمير الشمالية يطالب بتأهيل "طريف" وأن تكون محافظة "الوعد"
سبق

وجّه أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمين المنطقة المهندس شمام الشمري برفع مستوى النظافة وتأهيل الشوارع والأرصفة بشكل مناسب، ومعالجة التشوه البصري وتعزيز العمل الخدمي والبلدي.

وقال خلال تفقّده أحياء وشوارع محافظة طريف في جولة ميدانية، شملت عدداً من الشوارع داخل حي اليرموك: من الأهمية بمكان إزالة المعوقات ومعالجة جميع السلبيات على وجه السرعة، وتصحيح الملاحظات على مستوى النظافة، وضعف صيانة الشوارع، والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية.

وشدد على ضرورة تقديم الخدمات البلدية لكل المواطنين بالشكل اللائق، وتهيئة البيئة المحفزة التي تحتضن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية لأبناء المحافظة والسعي جميعاً لتنميتهم وتمكينهم لأسباب العيش الكريم وتحقيق طموحاتهم.

وطالب أمير المنطقة، في مقطع فيديو نشره محمد الحربي عبر قناته في "يوتيوب"، أمين المنطقة، بالتغيير والتصحيح وإعادة تهيئة المحافظة بشكل كامل، وأن تُكتب محافظة "طريف" أمامهم بين قوسين بمحافظة "الوعد"، وقال: لا بد أن تكون على الوعد؛ لكي يعيش أبناؤها في رغد العيش وراحة ورفاهية.

وثمّن ما تقدمه الدولة من دعم لا محدود لجميع المناطق والمحافظات، معتبراً أن التقصير يأتي من داخلنا، واعداً بإكرام المواطنين بالسكنى في أحيائهم التي تبيّض الوجه.

ودعا إلى وضع عبارات إيجابية على إحدى المدارس، مشدداً على أن هذا دور الأمانة، متسائلاً: إذا لم تقم بإزالة التشوهات البصرية فما المطلوب منها؟!

وشدد أمير المنطقة على ضرورة وضع المطبات الصناعية وفق مقاييس ومعايير السلامة، بحيث تكون واضحة للجميع وعليها أرصفة وبألوان محددة وعبارات معينة، ولا تتسبب في إحداث الضرر بالسيارات.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
03:42 PM

بالفيديو.. أمير الشمالية يطالب بتأهيل "طريف" وأن تكون محافظة "الوعد"

خلال تفقّده عدداً من الأحياء شملت مجموعة من الشوارع في جولة ميدانية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
4,731

وجّه أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمين المنطقة المهندس شمام الشمري برفع مستوى النظافة وتأهيل الشوارع والأرصفة بشكل مناسب، ومعالجة التشوه البصري وتعزيز العمل الخدمي والبلدي.

وقال خلال تفقّده أحياء وشوارع محافظة طريف في جولة ميدانية، شملت عدداً من الشوارع داخل حي اليرموك: من الأهمية بمكان إزالة المعوقات ومعالجة جميع السلبيات على وجه السرعة، وتصحيح الملاحظات على مستوى النظافة، وضعف صيانة الشوارع، والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية.

وشدد على ضرورة تقديم الخدمات البلدية لكل المواطنين بالشكل اللائق، وتهيئة البيئة المحفزة التي تحتضن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية لأبناء المحافظة والسعي جميعاً لتنميتهم وتمكينهم لأسباب العيش الكريم وتحقيق طموحاتهم.

وطالب أمير المنطقة، في مقطع فيديو نشره محمد الحربي عبر قناته في "يوتيوب"، أمين المنطقة، بالتغيير والتصحيح وإعادة تهيئة المحافظة بشكل كامل، وأن تُكتب محافظة "طريف" أمامهم بين قوسين بمحافظة "الوعد"، وقال: لا بد أن تكون على الوعد؛ لكي يعيش أبناؤها في رغد العيش وراحة ورفاهية.

وثمّن ما تقدمه الدولة من دعم لا محدود لجميع المناطق والمحافظات، معتبراً أن التقصير يأتي من داخلنا، واعداً بإكرام المواطنين بالسكنى في أحيائهم التي تبيّض الوجه.

ودعا إلى وضع عبارات إيجابية على إحدى المدارس، مشدداً على أن هذا دور الأمانة، متسائلاً: إذا لم تقم بإزالة التشوهات البصرية فما المطلوب منها؟!

وشدد أمير المنطقة على ضرورة وضع المطبات الصناعية وفق مقاييس ومعايير السلامة، بحيث تكون واضحة للجميع وعليها أرصفة وبألوان محددة وعبارات معينة، ولا تتسبب في إحداث الضرر بالسيارات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,651
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,716
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,365
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,753

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة