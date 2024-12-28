أمير حائل يتبرع لجمعية الأيتام بـ"ريال واحد" عن كل فرد بالمنطقة

يبلغ عددهم 700 ألف نسمة.. ودشّن الصندوق الوقفي

تبرّع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، بريال واحد عن كل فرد من أفراد منطقة حائل، والبالغ عددهم 700 ألف نسمة، للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بحائل "رفاق".

جاء ذلك بعد رعايته ظهر اليوم لحفل التميز والإبداع الذي تنظمه الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "رفاق" في النادي الأدبي بمنطقة حائل، بدعم من رجل الأعمال عبدالله بن صالح العثيم.

ودشّن أمير حائل على هامش الحفل الصندوق الوقفي، معلنًا عن تبرعه بمبلغ 700 ألف ريال؛ دعماً لبرامج الجمعية.