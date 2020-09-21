وثائق مسربة تكشف تورط بنوك عالمية في تحويل أموال مشبوهة

عددها 2.100 وتغطي الفترة من 2009 إلى 2017

نقل موقع "بازفيد" الأمريكي ووسائل إعلامية أخرى عن وثائق سرية قدمتها بنوك إلى الحكومة الأمريكية، اليوم (الاثنين)، أن عدة بنوك عالمية حولت مبالغ ضخمة من أموال قد تكون غير مشروعة على مدى نحو 20 عاماً رغم تحذيرات بشأن أصول هذه الأموال.

وتضمنت الوثائق المسربة أنشطة مشبوهة رفعتها بنوك وشركات مالية أخرى إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية.

وبينت تقارير صحفية أن تلك الوثائق يزيد عددها على 2100، وقد حصلت عليها "بازفيد" واطلع عليها الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين ومنظمات إعلامية أخرى، وفقاً لـ "رويترز".

وأوضح "الاتحاد" أن التقارير تتضمن معلومات عن معاملات تتجاوز قيمتها التريليوني دولار في الفترة من 2009 إلى 2017 حذرت إدارات الامتثال بالمؤسسات المالية من أنها مشبوهة.

وأضاف أن الوثائق المسربة ليست سوى نسبة ضئيلة من التقارير المقدمة لوحدة وزارة الخزانة.

وظهرت خمسة بنوك عالمية في الوثائق بكثرة وهي: إتش.إس.بي.سي، وجيه.بي مورجان تشيس، ودويتشه بنك، وستاندرد تشارترد، وبنك أوف نيويورك ميلون.

وتقدم تقارير المعاملات المشبوهة معلومات مهمة في إطار الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وجرائم أخرى.

وتتضمن المعاملات التي أبرزتها التقارير أموالا حولها جيه.بي مورجان لأفراد وشركات قد يكونوا فاسدين في فنزويلا وأوكرانيا وماليزيا وتحويل أموال احتيال هرمي من خلال إتش.إس.بي.سي وأموال مرتبطة بملياردير أوكراني حولها دويتشه بنك.