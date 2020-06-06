النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المحطة الفضائية تعبر سماء السعودية مساء غدٍ الأحد

ستمر فوق حائل والقصيم والرياض

تعبر المحطة الفضائية الدولية بعد غروب شمس يوم غدٍ الأحد، 15 شوال، الأجواء السعودية، مما يجعلها مرئية بالعين المجردة وهي تتحرك في السماء.

وأوضح الباحث الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء ملهم بن محمد هندي، لـ"سبق"، أن "المحطة الفضائية تدور حول الأرض كل 90 دقيقة، وتعبر على الأقل مرتين أجواء السعودية يومياً، لكن عند مرورها نهاراً أو ليلاً لا يمكن رؤيتها، وفقط حين يُصادف مرورها قبل شروق الشمس أو بعد الغروب بحدود ساعتين، حيث يمكن رؤيتها عندما تعكس أشعة الشمس من على هيكلها المعدني الخارجي وألواح الخلايا الشمسية.

وبين أنه بحلول مساء يوم غدٍ الأحد تظهر المحطة الساعة 7:35 مساءً من جهة الشمال الغربي، لتعبر في الأجواء السعودية لمدة 6 دقائق وتتجه نحو الجنوب الشرقي، حتى تختفي خلف ظل الأرض الساعة 7:41 مساءً.

وأشار إلى أنه سيكون مسار المحطة فوق مناطق حائل والقصيم والرياض، ولكنها ستكون مرئية من جميع مناطق المملكة في نفس التوقيت، وستُرى على هيئة نجم لامع يتحرك بسرعة في السماء، ويمكن رؤيتها بالعين دون استخدام أجهزة، كما يمكن توثيقها بسهولة بالكاميرات.

الجدير بالذكر أن المحطة الفضائية الدولية هي مشروع دولي بين عدة دول، حيث أنُشِئت المحطة كمختبر فضائي تُجرى عليه التجارب العلمية واختبار قدرة البشر على التأقلم مع ظروف انعدام الجاذبية، ويقطنها دائماً على الأقل 3 رواد فضاء، وقد زارها العربي الوحيد رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المحطة الفضائية تعبر سماء السعودية مساء غدٍ الأحد
سبق

تعبر المحطة الفضائية الدولية بعد غروب شمس يوم غدٍ الأحد، 15 شوال، الأجواء السعودية، مما يجعلها مرئية بالعين المجردة وهي تتحرك في السماء.

وأوضح الباحث الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء ملهم بن محمد هندي، لـ"سبق"، أن "المحطة الفضائية تدور حول الأرض كل 90 دقيقة، وتعبر على الأقل مرتين أجواء السعودية يومياً، لكن عند مرورها نهاراً أو ليلاً لا يمكن رؤيتها، وفقط حين يُصادف مرورها قبل شروق الشمس أو بعد الغروب بحدود ساعتين، حيث يمكن رؤيتها عندما تعكس أشعة الشمس من على هيكلها المعدني الخارجي وألواح الخلايا الشمسية.

وبين أنه بحلول مساء يوم غدٍ الأحد تظهر المحطة الساعة 7:35 مساءً من جهة الشمال الغربي، لتعبر في الأجواء السعودية لمدة 6 دقائق وتتجه نحو الجنوب الشرقي، حتى تختفي خلف ظل الأرض الساعة 7:41 مساءً.

وأشار إلى أنه سيكون مسار المحطة فوق مناطق حائل والقصيم والرياض، ولكنها ستكون مرئية من جميع مناطق المملكة في نفس التوقيت، وستُرى على هيئة نجم لامع يتحرك بسرعة في السماء، ويمكن رؤيتها بالعين دون استخدام أجهزة، كما يمكن توثيقها بسهولة بالكاميرات.

الجدير بالذكر أن المحطة الفضائية الدولية هي مشروع دولي بين عدة دول، حيث أنُشِئت المحطة كمختبر فضائي تُجرى عليه التجارب العلمية واختبار قدرة البشر على التأقلم مع ظروف انعدام الجاذبية، ويقطنها دائماً على الأقل 3 رواد فضاء، وقد زارها العربي الوحيد رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
07:50 PM

المحطة الفضائية تعبر سماء السعودية مساء غدٍ الأحد

ستمر فوق حائل والقصيم والرياض

A A A
فهد العتيبي - الرياض
0
3,862

تعبر المحطة الفضائية الدولية بعد غروب شمس يوم غدٍ الأحد، 15 شوال، الأجواء السعودية، مما يجعلها مرئية بالعين المجردة وهي تتحرك في السماء.

وأوضح الباحث الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء ملهم بن محمد هندي، لـ"سبق"، أن "المحطة الفضائية تدور حول الأرض كل 90 دقيقة، وتعبر على الأقل مرتين أجواء السعودية يومياً، لكن عند مرورها نهاراً أو ليلاً لا يمكن رؤيتها، وفقط حين يُصادف مرورها قبل شروق الشمس أو بعد الغروب بحدود ساعتين، حيث يمكن رؤيتها عندما تعكس أشعة الشمس من على هيكلها المعدني الخارجي وألواح الخلايا الشمسية.

وبين أنه بحلول مساء يوم غدٍ الأحد تظهر المحطة الساعة 7:35 مساءً من جهة الشمال الغربي، لتعبر في الأجواء السعودية لمدة 6 دقائق وتتجه نحو الجنوب الشرقي، حتى تختفي خلف ظل الأرض الساعة 7:41 مساءً.

وأشار إلى أنه سيكون مسار المحطة فوق مناطق حائل والقصيم والرياض، ولكنها ستكون مرئية من جميع مناطق المملكة في نفس التوقيت، وستُرى على هيئة نجم لامع يتحرك بسرعة في السماء، ويمكن رؤيتها بالعين دون استخدام أجهزة، كما يمكن توثيقها بسهولة بالكاميرات.

الجدير بالذكر أن المحطة الفضائية الدولية هي مشروع دولي بين عدة دول، حيث أنُشِئت المحطة كمختبر فضائي تُجرى عليه التجارب العلمية واختبار قدرة البشر على التأقلم مع ظروف انعدام الجاذبية، ويقطنها دائماً على الأقل 3 رواد فضاء، وقد زارها العربي الوحيد رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,880
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,312
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,291
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,937

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني
السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

علي آل شرمة
لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

ماجد الجوهري
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

ماجد البريكان
ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

سالم الدلبحي
أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة