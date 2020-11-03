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مديرية حائل تغلق مجمعاً طبياً مخالفاً

أغلقت ‎المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، اليوم، الثلاثاء، ممثلةً بإدارة الالتزام، مجمعاً طبياً مخالفاً.

وأوضحت "صحة حائل" عبر حسابها في "تويتر"، اليوم، أنه تم إغلاق المجمع الطبي إغلاقاً تحفظياً؛ بناءً على قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة؛ لوجود مخالفات تستوجب الإغلاق.

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مديرية حائل تغلق مجمعاً طبياً مخالفاً
سبق

أغلقت ‎المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، اليوم، الثلاثاء، ممثلةً بإدارة الالتزام، مجمعاً طبياً مخالفاً.

وأوضحت "صحة حائل" عبر حسابها في "تويتر"، اليوم، أنه تم إغلاق المجمع الطبي إغلاقاً تحفظياً؛ بناءً على قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة؛ لوجود مخالفات تستوجب الإغلاق.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
08:01 PM

مديرية حائل تغلق مجمعاً طبياً مخالفاً

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منصور الشلاقي - حائل
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أغلقت ‎المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، اليوم، الثلاثاء، ممثلةً بإدارة الالتزام، مجمعاً طبياً مخالفاً.

وأوضحت "صحة حائل" عبر حسابها في "تويتر"، اليوم، أنه تم إغلاق المجمع الطبي إغلاقاً تحفظياً؛ بناءً على قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة؛ لوجود مخالفات تستوجب الإغلاق.

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