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وسائل إعلام روسية تنشر صورة مُنفذ الهجوم المسلح على جامعة بيرم

أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 25 آخرين بإصابات مختلفة

نشرت وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي صورة لمُنفذ الهجوم المسلح على جامعة في مدينة بيرم الروسية، اليوم الإثنين، الذي أدّى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة عددٍ آخر.

ونشرت وسائل إعلام روسية صورة من موقع التواصل الاجتماعي يُرجّح أنها لمُنفذ الهجوم، وهو حامل لسلاح وكميات كبيرة من الرصاص.

وبحسب "روسيا اليوم" أظهرت صورة مُنفذ الهجوم وهو مصاب ويتلقى الإسعافات في حرم الجامعة.

وأسفر الهجوم عن مقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 25 آخرين.

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وسائل إعلام روسية تنشر صورة مُنفذ الهجوم المسلح على جامعة بيرم
سبق

نشرت وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي صورة لمُنفذ الهجوم المسلح على جامعة في مدينة بيرم الروسية، اليوم الإثنين، الذي أدّى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة عددٍ آخر.

ونشرت وسائل إعلام روسية صورة من موقع التواصل الاجتماعي يُرجّح أنها لمُنفذ الهجوم، وهو حامل لسلاح وكميات كبيرة من الرصاص.

وبحسب "روسيا اليوم" أظهرت صورة مُنفذ الهجوم وهو مصاب ويتلقى الإسعافات في حرم الجامعة.

وأسفر الهجوم عن مقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 25 آخرين.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
12:20 PM

وسائل إعلام روسية تنشر صورة مُنفذ الهجوم المسلح على جامعة بيرم

أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 25 آخرين بإصابات مختلفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي صورة لمُنفذ الهجوم المسلح على جامعة في مدينة بيرم الروسية، اليوم الإثنين، الذي أدّى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة عددٍ آخر.

ونشرت وسائل إعلام روسية صورة من موقع التواصل الاجتماعي يُرجّح أنها لمُنفذ الهجوم، وهو حامل لسلاح وكميات كبيرة من الرصاص.

وبحسب "روسيا اليوم" أظهرت صورة مُنفذ الهجوم وهو مصاب ويتلقى الإسعافات في حرم الجامعة.

وأسفر الهجوم عن مقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 25 آخرين.

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