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صحة جدة تنفي شائعة انتشار كورونا في عمالة عدد من المولات التجارية

أكدت المديرية عبر حسابها على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية

أكدت صحة جدة عدم صحة ما يتم تداوله حول انتشار وباء كورونا في عمالة عدد من المولات التجارية.
وقالت عبر حسابها في تويتر: تؤكد صحة جدة عدم صحة المعلومات المتداولة حول انتشار وباء كورونا في عمالة عدد من المولات التجارية بجدة.

وننوه على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

صحة جدة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صحة جدة تنفي شائعة انتشار كورونا في عمالة عدد من المولات التجارية
سبق

أكدت صحة جدة عدم صحة ما يتم تداوله حول انتشار وباء كورونا في عمالة عدد من المولات التجارية.
وقالت عبر حسابها في تويتر: تؤكد صحة جدة عدم صحة المعلومات المتداولة حول انتشار وباء كورونا في عمالة عدد من المولات التجارية بجدة.

وننوه على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
09:32 PM
اخر تعديل
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
11:22 PM

صحة جدة تنفي شائعة انتشار كورونا في عمالة عدد من المولات التجارية

أكدت المديرية عبر حسابها على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
3
3,004

أكدت صحة جدة عدم صحة ما يتم تداوله حول انتشار وباء كورونا في عمالة عدد من المولات التجارية.
وقالت عبر حسابها في تويتر: تؤكد صحة جدة عدم صحة المعلومات المتداولة حول انتشار وباء كورونا في عمالة عدد من المولات التجارية بجدة.

وننوه على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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