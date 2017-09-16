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أمين الجالية اليمنية بالمملكة: لن نقبل يومًا المساس بأمن السعودية

فيما أكد لـ"سبق" ضرورة محاسبة المتورطين في هجوم بقيق وخريص

عبّر أمين عام الجالية اليمنية بالمملكة العربية السعودية، حسين باهميل، عن استنكاره وإدانته الشديدين لتعرض معمليْن تابعيْن لشركة أرامكو بالمنطقة الشرقية للهجمات الإرهابية؛ مؤكدًا أن هذا تطور خطير يهدد المملكة والمنطقة، ويوجب على المجتمع الدولي موقفًا جادًّا وحازمًا حيال هذا الحادث.
وجدد "باهميل" في تصريح لـ"سبق" وقوفَ أبناء الجالية اليمنية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وحقها في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة في الدفاع عن نفسها حيال الممارسات الإرهابية وضد كل مَن تُسول له نفسه المساس بأمن المملكة واستقرارها.
وشدد، في هذا الصدد، على ضرورة القيام بمحاسبة الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات، واتخاذ رد يوقف كل من تُسول له نفسه تكرار هذه الهجمات أو المساس بأمن واستقرار المملكة والمنطقة.
وندد "باهميل" بالموقف الدولي المتراخي حيال هذه الجرائم؛ مطالبًا بضرورة اتخاذ مواقف جادة لردع المليشيات الحوثية الإيرانية، ومنعها من تكرار هذه الأعمال الإرهابية التي تُهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي؛ متسائلًا: متى سيكون للمجتمع الدولي رد قوي يوقف التصرفات الإرهابية لإيران وتهديدها لأمن واستقرار المملكة والمنطقة؟
وقال: "كانت المملكة العربية السعودية -ولا تزال- السند الحقيقي والداعم الأكبر لليمن، ولن يقبل الشعب اليمني يومًا أي مساس بأمن واستقرار المملكة"؛ مضيفًا أن كل الشعب اليمني يقف إلى جانب المملكة ويرفض كل الممارسات الإرهابية التي تتعرض لها المملكة من قِبَل دولة إيران وأذرعها الإرهابية في المنطقة.
وأوضح أن مثل هذه الأحداث تؤثر بشكل مباشر على استقرار وأمن المنطقة، وتهدد بشلل في الاقتصاد العالمي نتيجة الأحداث التي استهدفت إمدادات الطاقة في أهم دولة مصدرة للنفط في العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمين الجالية اليمنية بالمملكة: لن نقبل يومًا المساس بأمن السعودية
سبق

عبّر أمين عام الجالية اليمنية بالمملكة العربية السعودية، حسين باهميل، عن استنكاره وإدانته الشديدين لتعرض معمليْن تابعيْن لشركة أرامكو بالمنطقة الشرقية للهجمات الإرهابية؛ مؤكدًا أن هذا تطور خطير يهدد المملكة والمنطقة، ويوجب على المجتمع الدولي موقفًا جادًّا وحازمًا حيال هذا الحادث.
وجدد "باهميل" في تصريح لـ"سبق" وقوفَ أبناء الجالية اليمنية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وحقها في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة في الدفاع عن نفسها حيال الممارسات الإرهابية وضد كل مَن تُسول له نفسه المساس بأمن المملكة واستقرارها.
وشدد، في هذا الصدد، على ضرورة القيام بمحاسبة الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات، واتخاذ رد يوقف كل من تُسول له نفسه تكرار هذه الهجمات أو المساس بأمن واستقرار المملكة والمنطقة.
وندد "باهميل" بالموقف الدولي المتراخي حيال هذه الجرائم؛ مطالبًا بضرورة اتخاذ مواقف جادة لردع المليشيات الحوثية الإيرانية، ومنعها من تكرار هذه الأعمال الإرهابية التي تُهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي؛ متسائلًا: متى سيكون للمجتمع الدولي رد قوي يوقف التصرفات الإرهابية لإيران وتهديدها لأمن واستقرار المملكة والمنطقة؟
وقال: "كانت المملكة العربية السعودية -ولا تزال- السند الحقيقي والداعم الأكبر لليمن، ولن يقبل الشعب اليمني يومًا أي مساس بأمن واستقرار المملكة"؛ مضيفًا أن كل الشعب اليمني يقف إلى جانب المملكة ويرفض كل الممارسات الإرهابية التي تتعرض لها المملكة من قِبَل دولة إيران وأذرعها الإرهابية في المنطقة.
وأوضح أن مثل هذه الأحداث تؤثر بشكل مباشر على استقرار وأمن المنطقة، وتهدد بشلل في الاقتصاد العالمي نتيجة الأحداث التي استهدفت إمدادات الطاقة في أهم دولة مصدرة للنفط في العالم.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
11:55 AM

أمين الجالية اليمنية بالمملكة: لن نقبل يومًا المساس بأمن السعودية

فيما أكد لـ"سبق" ضرورة محاسبة المتورطين في هجوم بقيق وخريص

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عبدالحكيم شار - الرياض
8
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عبّر أمين عام الجالية اليمنية بالمملكة العربية السعودية، حسين باهميل، عن استنكاره وإدانته الشديدين لتعرض معمليْن تابعيْن لشركة أرامكو بالمنطقة الشرقية للهجمات الإرهابية؛ مؤكدًا أن هذا تطور خطير يهدد المملكة والمنطقة، ويوجب على المجتمع الدولي موقفًا جادًّا وحازمًا حيال هذا الحادث.
وجدد "باهميل" في تصريح لـ"سبق" وقوفَ أبناء الجالية اليمنية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وحقها في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة في الدفاع عن نفسها حيال الممارسات الإرهابية وضد كل مَن تُسول له نفسه المساس بأمن المملكة واستقرارها.
وشدد، في هذا الصدد، على ضرورة القيام بمحاسبة الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات، واتخاذ رد يوقف كل من تُسول له نفسه تكرار هذه الهجمات أو المساس بأمن واستقرار المملكة والمنطقة.
وندد "باهميل" بالموقف الدولي المتراخي حيال هذه الجرائم؛ مطالبًا بضرورة اتخاذ مواقف جادة لردع المليشيات الحوثية الإيرانية، ومنعها من تكرار هذه الأعمال الإرهابية التي تُهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي؛ متسائلًا: متى سيكون للمجتمع الدولي رد قوي يوقف التصرفات الإرهابية لإيران وتهديدها لأمن واستقرار المملكة والمنطقة؟
وقال: "كانت المملكة العربية السعودية -ولا تزال- السند الحقيقي والداعم الأكبر لليمن، ولن يقبل الشعب اليمني يومًا أي مساس بأمن واستقرار المملكة"؛ مضيفًا أن كل الشعب اليمني يقف إلى جانب المملكة ويرفض كل الممارسات الإرهابية التي تتعرض لها المملكة من قِبَل دولة إيران وأذرعها الإرهابية في المنطقة.
وأوضح أن مثل هذه الأحداث تؤثر بشكل مباشر على استقرار وأمن المنطقة، وتهدد بشلل في الاقتصاد العالمي نتيجة الأحداث التي استهدفت إمدادات الطاقة في أهم دولة مصدرة للنفط في العالم.

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