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أرامكو توقّع اتفاقيات إمداد الصين بالنفط لعام 2020

مع 5 عملاء.. ستعزز مكانة الشركة كأكبر المورّدين

أبرمت أرامكو السعودية اتفاقيات تتعلق بمبيعات النفط الخام للعام 2020 مع خمسة عملاء صينيين، ليرتفع بذلك الحجم الإجمالي بواقع 151 ألف برميل في اليوم، مقارنة مع اتفاقيات الإمداد المبرمة لعام 2019م. وستُعزز اتفاقيات المبيعات الجديدة مكانة الشركة كأكبر مورّدي النفط الخام إلى الصين.

وتم توقيع الاتفاقيات الخمس، كلٌ على حدة، وذلك على هامش الدورة الثانية لمعرض الصين الدولي للاستيراد، الذي يُعد أكبر معرض للتجارة يُنظَّم برعاية الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وتعليقًا على توقيع هذه الاتفاقيات، قال نائب الرئيس للتسويق والمبيعات وتخطيط الإمداد الأستاذ أحمد السبيعي: "يعكس توقيع اتفاقيات مبيعات النفط الخام الجديدة في معرض الصين الدولي للاستيراد ثقة العملاء الصينيين المستمرة في استقرار إمدادات أرامكو السعودية وتميّزها في الأداء. وبالمثل فإن هذه الاتفاقيات تدل على التزامنا المستمر تجاه سوق النفط الأسرع نموًا في العالم".

يُذكر أن هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشارك فيها أرامكو السعودية في معرض الصين الدولي للاستيراد، فقد أبرمت الشركة في السنة الماضية عددًا من اتفاقيات مبيعات النفط الخام مع عملاء صينيين أسهمت في ارتفاع مبيعاتها من النفط الخام للصين عام 2019م إلى مستويات جديدة. وتعكس هذه الاتفاقيات جهود الشركة لتعزيز موقعها في الصين ودعم نمو البلاد في مجال التكرير والكيميائيات، وكذلك أمن الطاقة.

أرامكو السعودية الصين النفط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أرامكو توقّع اتفاقيات إمداد الصين بالنفط لعام 2020
سبق

أبرمت أرامكو السعودية اتفاقيات تتعلق بمبيعات النفط الخام للعام 2020 مع خمسة عملاء صينيين، ليرتفع بذلك الحجم الإجمالي بواقع 151 ألف برميل في اليوم، مقارنة مع اتفاقيات الإمداد المبرمة لعام 2019م. وستُعزز اتفاقيات المبيعات الجديدة مكانة الشركة كأكبر مورّدي النفط الخام إلى الصين.

وتم توقيع الاتفاقيات الخمس، كلٌ على حدة، وذلك على هامش الدورة الثانية لمعرض الصين الدولي للاستيراد، الذي يُعد أكبر معرض للتجارة يُنظَّم برعاية الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وتعليقًا على توقيع هذه الاتفاقيات، قال نائب الرئيس للتسويق والمبيعات وتخطيط الإمداد الأستاذ أحمد السبيعي: "يعكس توقيع اتفاقيات مبيعات النفط الخام الجديدة في معرض الصين الدولي للاستيراد ثقة العملاء الصينيين المستمرة في استقرار إمدادات أرامكو السعودية وتميّزها في الأداء. وبالمثل فإن هذه الاتفاقيات تدل على التزامنا المستمر تجاه سوق النفط الأسرع نموًا في العالم".

يُذكر أن هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشارك فيها أرامكو السعودية في معرض الصين الدولي للاستيراد، فقد أبرمت الشركة في السنة الماضية عددًا من اتفاقيات مبيعات النفط الخام مع عملاء صينيين أسهمت في ارتفاع مبيعاتها من النفط الخام للصين عام 2019م إلى مستويات جديدة. وتعكس هذه الاتفاقيات جهود الشركة لتعزيز موقعها في الصين ودعم نمو البلاد في مجال التكرير والكيميائيات، وكذلك أمن الطاقة.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
02:39 PM

أرامكو توقّع اتفاقيات إمداد الصين بالنفط لعام 2020

مع 5 عملاء.. ستعزز مكانة الشركة كأكبر المورّدين

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حامد العلي - الدمام
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أبرمت أرامكو السعودية اتفاقيات تتعلق بمبيعات النفط الخام للعام 2020 مع خمسة عملاء صينيين، ليرتفع بذلك الحجم الإجمالي بواقع 151 ألف برميل في اليوم، مقارنة مع اتفاقيات الإمداد المبرمة لعام 2019م. وستُعزز اتفاقيات المبيعات الجديدة مكانة الشركة كأكبر مورّدي النفط الخام إلى الصين.

وتم توقيع الاتفاقيات الخمس، كلٌ على حدة، وذلك على هامش الدورة الثانية لمعرض الصين الدولي للاستيراد، الذي يُعد أكبر معرض للتجارة يُنظَّم برعاية الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وتعليقًا على توقيع هذه الاتفاقيات، قال نائب الرئيس للتسويق والمبيعات وتخطيط الإمداد الأستاذ أحمد السبيعي: "يعكس توقيع اتفاقيات مبيعات النفط الخام الجديدة في معرض الصين الدولي للاستيراد ثقة العملاء الصينيين المستمرة في استقرار إمدادات أرامكو السعودية وتميّزها في الأداء. وبالمثل فإن هذه الاتفاقيات تدل على التزامنا المستمر تجاه سوق النفط الأسرع نموًا في العالم".

يُذكر أن هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشارك فيها أرامكو السعودية في معرض الصين الدولي للاستيراد، فقد أبرمت الشركة في السنة الماضية عددًا من اتفاقيات مبيعات النفط الخام مع عملاء صينيين أسهمت في ارتفاع مبيعاتها من النفط الخام للصين عام 2019م إلى مستويات جديدة. وتعكس هذه الاتفاقيات جهود الشركة لتعزيز موقعها في الصين ودعم نمو البلاد في مجال التكرير والكيميائيات، وكذلك أمن الطاقة.

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