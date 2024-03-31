هل أخطأت إدارة "الهلال" بإقالة "خيسوس" وتعيين "زوران"؟

قالت إن الإدارة ضحّت بالدوري في سبيل "الآسيوية"

أثارت نتائج الهلال الأخيرة في الدوري والتي تمثّلت في هزيمته أمام النصر وتعادله في المباراتين السابقتين له في المسابقة قبل العالمي، أمام الوحدة ثم أحد، الجدل حول قرارات الإدارة الأخيرة.

الجدل ازداد كثيراً في الشارع الهلالي حول قرار الإدارة بإقالة البرتغالي خورخي خيسوس وتعيين الكرواتي زوران ماميتش رغم أن الأول كان متصدراً للدوري بفارق 6 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه.

وكانت إدارة الهلال قد اتخذت في وقتٍ سابق قراراً بإقالة البرتغالي خيسوس وتعيين الكرواتي زوران ماميتش بحجة أن البرتغالي يرفض تجديد التعاقد وأن الإدارة تود خلق الانسجام بين المدرب واللاعبين لأجل الحصول على اللقب الآسيوي.

جماهير الهلال الغاضبة قالت إن الإدارة ضحّت بالدوري لأجل البطولة الآسيوية متناسية أنه حال فشل الفريق في الفوز بالدوري فقد يكون زوران خارج الفريق وبالتالي يكون الفريق خسر اللقب المحلي ومدربه السابق خيسوس.

جماهير الهلال لم تنتقد تعامل الإدارة مع خيسوس وزوران فقط لكنها انتقدت أيضاً تطوق لإدارة لمواضيع وجدالات خارج المستطيل الأخضر تسببت في إبعتد اللاعبين عن التركيز.

الجدير بالذكر أن خيسوس رحل عن الفريق وكان متصدراً للمسابقة بفارق ست نقاط قبل أن يأتي المدرب الحالي زوران ماميتش ليضيع 7 نقاط وبالتالي يفقد الزعيم الصدارة.