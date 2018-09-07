بمساندة قوة أمنية.. شاهد إزالة التعديات على طريق "ولي العهد- الرين" تتواصل

بعدما استعادت بلدية بيشة 80 ألف متر مربع من لصوص الأراضي خلال إجازة العيد

بتوجيه من ‫محافظ بيشة ورئيس بلدية بيشة، قامت لجنة الإزالة الفورية ولجنة التعديات بالمحافظة بمساندة قوة أمنية، بإزالة تعديات على طريقولي العهد المؤدي إلى طريق الرين؛ حيث أزيلت عقوم وأسوار من البلك على امتداد الطريق.

وقامت معدات بلدية بيشة بإزالة تعديات على مساحة 6500 متر مربع كمرحلة أولى، وما زالت الأعمال جارية على تكملة الإزالة‏؛ وذلك فىإطار الحد من انتشار الإحداثات وردع ضعاف النفوس ومن تسول له نفسه بالعبث فى الأراضي الحكومية.

يشار إلى أنه تمكنت بلدية محافظة بيشة خلال إجازة عيد الأضحى من استعادة 80 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية في جنوب المدينةوحي جميع، من لصوص الأراضي الذين حاولوا استغلال فترة الإجازة في الاعتداء على أراضٍ دون وجه حق.