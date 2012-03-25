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محافظ عقارات الدولة يترأس اجتماع أمانة "إحكام"

تضمن تقديم شرح متكامل للمشروع بمساراته المتعددة

ترأس محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه, اجتماع الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام" في مقرها بالرياض، بحضور أمين اللجان المكلف نائب محافظ الهيئة للشؤون القانونية والتنظيمية حمزة العسكر.

وقدم "العسكر" شرحًا متكاملاً للمشروع بمنظومته الإلكترونية ومساراته الفنية والشرعية والتنظيمية، بدءًا من مرحلة تقديم الطلب والاستقبال وصولًا إلى إنجاز مراحل الفحص والتدقيق والمراجعة ومعاينة المصورات الجوية والإفادات من الجهات القضائية والتواصل مع المستفيدين عبر منصة إحكام وانتهاءً بالعرض على اللجان التي بدأت أولى اجتماعاتها هذا الأسبوع بثلاث لجان نظرت ما يزيد على 120 طلباً.

وتستعد الأمانة لتسليم الدفعة الأولى من المتقدمين للتعديلات الشكلية لحجج الاستحكام الذين تم استكمال كافة المتطلبات لديهم.

وثمن محافظ الهيئة الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل وكافة اللجان العاملة، مؤكدًا أن هذه الإنجازات في هذا المشروع الوطني الرائد، جسدت نموذجًا للمشاريع الوطنية الكبرى التي يتم إنجاز مراحلها بنجاح مضطرد وفي فترة قياسية، وذلك بالتعاون مع جميع الأطراف في المنظومة العدلية والحكومية بشكل عام وبدعم رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وشدد على تكثيف الجهود في المرحلة القادمة بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة نحو تسهيل إجراءات إثبات تملك المواطنين لعقاراتهم وفق القواعد والشروط المنظمة لذلك وطموح المواطنين بخدمتهم في وقت قياسي.

من جهته، نوه العسكر بدعم محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة ومساندته لأعمال اللجان ومتابعته لمراحل المشروع كافة وصولاً إلى مراحله النهائية.

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محافظ عقارات الدولة يترأس اجتماع أمانة "إحكام"
سبق

ترأس محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه, اجتماع الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام" في مقرها بالرياض، بحضور أمين اللجان المكلف نائب محافظ الهيئة للشؤون القانونية والتنظيمية حمزة العسكر.

وقدم "العسكر" شرحًا متكاملاً للمشروع بمنظومته الإلكترونية ومساراته الفنية والشرعية والتنظيمية، بدءًا من مرحلة تقديم الطلب والاستقبال وصولًا إلى إنجاز مراحل الفحص والتدقيق والمراجعة ومعاينة المصورات الجوية والإفادات من الجهات القضائية والتواصل مع المستفيدين عبر منصة إحكام وانتهاءً بالعرض على اللجان التي بدأت أولى اجتماعاتها هذا الأسبوع بثلاث لجان نظرت ما يزيد على 120 طلباً.

وتستعد الأمانة لتسليم الدفعة الأولى من المتقدمين للتعديلات الشكلية لحجج الاستحكام الذين تم استكمال كافة المتطلبات لديهم.

وثمن محافظ الهيئة الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل وكافة اللجان العاملة، مؤكدًا أن هذه الإنجازات في هذا المشروع الوطني الرائد، جسدت نموذجًا للمشاريع الوطنية الكبرى التي يتم إنجاز مراحلها بنجاح مضطرد وفي فترة قياسية، وذلك بالتعاون مع جميع الأطراف في المنظومة العدلية والحكومية بشكل عام وبدعم رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وشدد على تكثيف الجهود في المرحلة القادمة بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة نحو تسهيل إجراءات إثبات تملك المواطنين لعقاراتهم وفق القواعد والشروط المنظمة لذلك وطموح المواطنين بخدمتهم في وقت قياسي.

من جهته، نوه العسكر بدعم محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة ومساندته لأعمال اللجان ومتابعته لمراحل المشروع كافة وصولاً إلى مراحله النهائية.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
02:30 PM

محافظ عقارات الدولة يترأس اجتماع أمانة "إحكام"

تضمن تقديم شرح متكامل للمشروع بمساراته المتعددة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
6
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ترأس محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه, اجتماع الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام" في مقرها بالرياض، بحضور أمين اللجان المكلف نائب محافظ الهيئة للشؤون القانونية والتنظيمية حمزة العسكر.

وقدم "العسكر" شرحًا متكاملاً للمشروع بمنظومته الإلكترونية ومساراته الفنية والشرعية والتنظيمية، بدءًا من مرحلة تقديم الطلب والاستقبال وصولًا إلى إنجاز مراحل الفحص والتدقيق والمراجعة ومعاينة المصورات الجوية والإفادات من الجهات القضائية والتواصل مع المستفيدين عبر منصة إحكام وانتهاءً بالعرض على اللجان التي بدأت أولى اجتماعاتها هذا الأسبوع بثلاث لجان نظرت ما يزيد على 120 طلباً.

وتستعد الأمانة لتسليم الدفعة الأولى من المتقدمين للتعديلات الشكلية لحجج الاستحكام الذين تم استكمال كافة المتطلبات لديهم.

وثمن محافظ الهيئة الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل وكافة اللجان العاملة، مؤكدًا أن هذه الإنجازات في هذا المشروع الوطني الرائد، جسدت نموذجًا للمشاريع الوطنية الكبرى التي يتم إنجاز مراحلها بنجاح مضطرد وفي فترة قياسية، وذلك بالتعاون مع جميع الأطراف في المنظومة العدلية والحكومية بشكل عام وبدعم رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وشدد على تكثيف الجهود في المرحلة القادمة بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة نحو تسهيل إجراءات إثبات تملك المواطنين لعقاراتهم وفق القواعد والشروط المنظمة لذلك وطموح المواطنين بخدمتهم في وقت قياسي.

من جهته، نوه العسكر بدعم محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة ومساندته لأعمال اللجان ومتابعته لمراحل المشروع كافة وصولاً إلى مراحله النهائية.

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