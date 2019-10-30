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"العامري": نظام الجامعات الجديد نقلة نوعية نحو التطور والتميز والتنافسية

قال: سيشرع قدراتها في تطوير مواردها ويسمح لها بإنشاء الأوقاف وتأسيس الشركات

أكد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري، أن نظام الجامعات الجديد سيسهم في تطوير الجامعات والتعليم العالي من خلال تحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات.

وأوضح الدكتور العامري أن النظام يشرع قدرات الجامعات في تطوير مواردها الذاتية، ويسمح لها بإنشاء الأوقاف وتأسيس الشركات، وتمكينها من إقرار تخصصاتها وبرامجها واختيار قياداتها على أساس من الكفاءة والتميز، والرفع من جودة الأداء ومواءمة مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل، وخلق فرص وظيفية لأبناء الوطن في الجامعات، بالإضافة لتنمية القدرات البشرية والاستثمار الأمثل في الكفاءات والابتكار وريادة الأعمال لتفعيل الاقتصاد المعرفي.

وبيّن العامري أن نظام الجامعات‬ سيحدث نقلة نوعية في أداء الجامعات نحو مزيد من التطور والتميز والتنافسية، ويحقق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد المباركة، ويسهم في تحقيق الرؤية السعودية ٢٠٣٠.

وفي ختام تصريحه رفع مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكره للقيادة الرشيدة، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على ‎النظام، مؤكدًا: سينقل الجامعات السعودية إلى مصاف الجامعات العالمية.

نظام الجامعات الجديد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"العامري": نظام الجامعات الجديد نقلة نوعية نحو التطور والتميز والتنافسية
سبق

أكد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري، أن نظام الجامعات الجديد سيسهم في تطوير الجامعات والتعليم العالي من خلال تحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات.

وأوضح الدكتور العامري أن النظام يشرع قدرات الجامعات في تطوير مواردها الذاتية، ويسمح لها بإنشاء الأوقاف وتأسيس الشركات، وتمكينها من إقرار تخصصاتها وبرامجها واختيار قياداتها على أساس من الكفاءة والتميز، والرفع من جودة الأداء ومواءمة مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل، وخلق فرص وظيفية لأبناء الوطن في الجامعات، بالإضافة لتنمية القدرات البشرية والاستثمار الأمثل في الكفاءات والابتكار وريادة الأعمال لتفعيل الاقتصاد المعرفي.

وبيّن العامري أن نظام الجامعات‬ سيحدث نقلة نوعية في أداء الجامعات نحو مزيد من التطور والتميز والتنافسية، ويحقق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد المباركة، ويسهم في تحقيق الرؤية السعودية ٢٠٣٠.

وفي ختام تصريحه رفع مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكره للقيادة الرشيدة، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على ‎النظام، مؤكدًا: سينقل الجامعات السعودية إلى مصاف الجامعات العالمية.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
05:06 PM

"العامري": نظام الجامعات الجديد نقلة نوعية نحو التطور والتميز والتنافسية

قال: سيشرع قدراتها في تطوير مواردها ويسمح لها بإنشاء الأوقاف وتأسيس الشركات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري، أن نظام الجامعات الجديد سيسهم في تطوير الجامعات والتعليم العالي من خلال تحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات.

وأوضح الدكتور العامري أن النظام يشرع قدرات الجامعات في تطوير مواردها الذاتية، ويسمح لها بإنشاء الأوقاف وتأسيس الشركات، وتمكينها من إقرار تخصصاتها وبرامجها واختيار قياداتها على أساس من الكفاءة والتميز، والرفع من جودة الأداء ومواءمة مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل، وخلق فرص وظيفية لأبناء الوطن في الجامعات، بالإضافة لتنمية القدرات البشرية والاستثمار الأمثل في الكفاءات والابتكار وريادة الأعمال لتفعيل الاقتصاد المعرفي.

وبيّن العامري أن نظام الجامعات‬ سيحدث نقلة نوعية في أداء الجامعات نحو مزيد من التطور والتميز والتنافسية، ويحقق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد المباركة، ويسهم في تحقيق الرؤية السعودية ٢٠٣٠.

وفي ختام تصريحه رفع مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكره للقيادة الرشيدة، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على ‎النظام، مؤكدًا: سينقل الجامعات السعودية إلى مصاف الجامعات العالمية.

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