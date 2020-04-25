"كفالة": طلبات قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة زادت 3 أضعاف خلال أزمة "كورونا"

غرفة الشرقية نظمت لقاء بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية

أكد مدير عام برنامج كفالة التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة هُمام هاشم أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" باتت تتحمّل أعباء النسبة التي يتقاضاها البرنامج من المنشآت جراء ضمان قروضها من البنوك والجهات التمويلية، وذلك عن الفترة من 14 مارس الماضي وحتى نهاية العام الجاري؛ وذلك للتخفيف من آثار أزمة "كورونا"، على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية والذي عقد يوم الخميس الماضي وأداره أمين عام اللجنة طلعت حافظ.

وقال "هُمام": البرنامج مستمر في دعمه المباشر عبر برنامج دعم ضمانات التمويل وبرنامج تأجيل الدفعات المدعومين من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تأجيل الدفعات لمدة 6 أشهر على المؤسسات التي حصلت على التمويل خلال الفترة من 14 مارس حتى نهاية 2020 وإعفاء المنشآت من أجور برنامج كفالة.

وأضاف: عقود الكفالة التي يلتزم بها البرنامج بضمان 80% إلى 90% منها لصالح البنوك والجهات التمويلية قد ارتفعت منذ 14 مارس بنحو 3 أضعاف، رغم تحديات الوضع الذي أحدثته جائحة "كورونا" من تمكن العميل وجهة التمويل من التواصل.

وأردف: عدد المنشآت المستفيدة من كفالات البرنامج قد بلغ 2258 منشأة في عام 2019، من خلال إصدار ما يقارب 4 آلاف كفالة بقيمة تتجاوز 4.8 مليارات، فيما بلغت قيمة التمويل لمشاريع هذه المنشآت حدود 7.3 مليار ريال.

وتابع: البرنامج منذ عام 2018 – 2019 رفع نسبة المديونيات المكفولة من إجمالي القروض الصادرة لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الجهات التمويلية من 4.8٪ إلى 9.1٪.

وقال "هُمام": برنامج كفالة يهدف لتقديم ضمانات مالية لتعزيز حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازمة عبر شراكات استراتيجية بواسطة أدوات مبتكرة مدعومة بقواعد البرنامج.

وأضاف: البرنامج يهدف إلى توفير ضمانات بنكية لدى الجهات التمويلية بأسرع وقت ممكن، والبرنامج غير ربحي ويهدف للاستدامة عبر المحافظة على رأس المال وتحجيم المخاطر، كما أن البرنامج يتحرك لتنمية وتطوير رأس المال البشري العامل فيه عبر قواعد المعرفة والبيانات الموجودة لديه متبعاً أحدث التقنيات.

وأردف: عمر البرنامج 14 عاماً، حيث تأسس بمساهمة بين وزارة المالية والبنوك السعودية برأس مال 200 مليون ريال موزعة بالتساوي بين الطرفين؛ بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتابع: البرنامج عمل منذ تأسيسه تحت إدارة صندوق التنمية الصناعي في عام 2006، لافتا إلى البرنامج منذ 2006 – 2015 ضمن حدود 200 مليون ريال ولديه منتج واحد فقط يغطي إلى 1.6 مليون ريال، لكنه ومع انطلاقة رؤية المملكة تم دعم رأس مال البرنامج ليصل إلى 1.6 مليار ريال وبمساهمة من عدة جهات حكومية، لهذا أطلق البرنامج عدة منتجات جديدة ساعدت في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال "هُمام": ديسمبر 2019 صدر الأمر السامي بإنشاء برنامج لضمان التمويل تحت إشراف من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" مما يعزز للأدوار التكاملية لدعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما سيرفع حجم نشاطه، ويرتفع إجمالي القروض التي تكفل بضمانها من 1.5 مليار عام 2012، ليصل إلى 7.3 مليار في عام 2019، فيما قدم ضمانات بقيمة 4.8 مليار ريال في عام 2019 استفادت منها 2480 منشأة صغيرة ومتوسطة، محققا بذلك نسبة نمو تصل إلى 80٪.

وأضاف: البرنامج قدم ضمانات لنحو 29 ألف منشأة خلال 14 عاما، فيما بلغت القيمة الإجمالية للضمانات 4 مليارات ريال، والكفالات الصادرة 16 مليار ريال، وأكثر المناطق المستفيدة هي منطقة الرياض وبعدها المنطقة الشرقية وتليها منطقة مكة المكرمة، فيما بدأت المناطق الأخرى تسجل نموا ملحوظا.

وأردف: أبرز الأنشطة المستفيدة من خدمة الضمان لدى البرنامج هي "تجارة التجزئة، والتشييد والصيانة، والصناعات التحويلية، وأنشطة الخدمات"، ونسبة التحمل أو الكفالة التي يتحمّله البرنامج تبلغ 80% للأنشطة التقليدية، ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 90% إذا كان النشاط مميزا وهي "السياحة، وسلاسل الامداد، والامتياز التجاري، الاتصالات والمعلومات".

وتابع: قيمة التغطية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تصل إلى 2.5 مليون ريال "التغطية قيمة الكفالة وليست قيمة القرض" وقيمة التغطية للمنشآت المتوسطة تصل 15 مليون ريال، والبرنامج يتقاضى أجور بنسبة 1.5٪ على إصدار الكفالات في الحالات الاعتيادية وفي المناطق الواعدة ومنشآت سيدات الأعمال أو أحد القطاعات المستهدفة مثلا (السياحة)، فإن النسبة تنخفض إلى 1٪. علما بأن هذه النسب تتحملها إلى نهاية العام عبر برنامج دعم ضمانات التمويل المدعوم من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

وقال "هُمام": برنامج كفالة يتعامل مع 26 جهة تمويلية معتمدة، وسوف تتجاوز 30 جهة خلال شهر رمضان المبارك، بالتالي فإن أمام المنشآت خيارات عدة للتمويل، والمخاطر تعد محدودة على الجميع، وعلى ملاك المنشآت دراسة أكثر من عرض للتمويل للحصول على الخيار التمويل الأفضل.

وعن آلية الحصول على الضمان من برنامج كفالة، أضاف: المالك يمكنه التواصل مباشرة مع البنك أو الجهة التمويلية، والتي بدورها تقدم الطلب إلى البرنامج، أو التسجيل عن طريق "بوابة التمويل" على موقع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي سهلت العملية أمام المنشآت، وفتح مجال الحصول على أفضل عروض التمويل، وبرنامج كفالة يقوم بدراسة الطلبات التي يرده، ولا يتم اتخاذ القرار من قبل فرد وإنما عن طريق لجنة ائتمان تسير وفق معايير مهنية معينة.

وأردف: تشمل هذه المعايير يكون المشروع رسميا موثقا بسجل تجاري ساري المفعول، وأن يكون التمويل لدعم المشروع لا لأجل المضاربة في أي مجال آخر، وأن التمويل سيستخدم لصالح النشاط الأساسي فضلا عن معايير أخرى مثل السعودة ومجال النشاط، والربحية واحدة من المعايير " 13 معياراً"، وليست كل شيء في تقديم الضمان.

وقال "هُمام": البرنامج مستمر في دعمه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتخطي هذه الأزمة.