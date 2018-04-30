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مديرو شرطة ومرور الرياض يعزيان في وفاة رجل أمن انقلبت مركبته خلال عمله

قدم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء/ فهد بن زيد المطيري يرافقه مدير مرور منطقة الرياض العميد / عبدالرحمن بن خرصان العجمي ومدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض العميد/ محمد بن عبدالله الخليفة، واجب العزاء لأسرة وذوي الجندي أول/ غريب بن مسفر بن مخباط آل فهاد في محافظة الدلم، حيث وافته المنية "رحمه الله" إثر وقوع حادث انقلاب للمركبه التي بقيادته أثناء أدائه مهام عمله.

نقلوا خلالها تعازي أمير منطقة الرياض الأمير / فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير/ محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزير "حفظهما الله" ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على مديرية الأمن العام الفريق أول/ سعيد بن عبدالله القحطاني ونائب مدير الأمن العام اللواء/ غرم الله بن محمد الزهراني ، سائلين المولى عز وجل للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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مديرو شرطة ومرور الرياض يعزيان في وفاة رجل أمن انقلبت مركبته خلال عمله
سبق

قدم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء/ فهد بن زيد المطيري يرافقه مدير مرور منطقة الرياض العميد / عبدالرحمن بن خرصان العجمي ومدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض العميد/ محمد بن عبدالله الخليفة، واجب العزاء لأسرة وذوي الجندي أول/ غريب بن مسفر بن مخباط آل فهاد في محافظة الدلم، حيث وافته المنية "رحمه الله" إثر وقوع حادث انقلاب للمركبه التي بقيادته أثناء أدائه مهام عمله.

نقلوا خلالها تعازي أمير منطقة الرياض الأمير / فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير/ محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزير "حفظهما الله" ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على مديرية الأمن العام الفريق أول/ سعيد بن عبدالله القحطاني ونائب مدير الأمن العام اللواء/ غرم الله بن محمد الزهراني ، سائلين المولى عز وجل للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
08:06 PM

مديرو شرطة ومرور الرياض يعزيان في وفاة رجل أمن انقلبت مركبته خلال عمله

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عبدالله البرقاوي - الرياض
5
18,438

قدم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء/ فهد بن زيد المطيري يرافقه مدير مرور منطقة الرياض العميد / عبدالرحمن بن خرصان العجمي ومدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض العميد/ محمد بن عبدالله الخليفة، واجب العزاء لأسرة وذوي الجندي أول/ غريب بن مسفر بن مخباط آل فهاد في محافظة الدلم، حيث وافته المنية "رحمه الله" إثر وقوع حادث انقلاب للمركبه التي بقيادته أثناء أدائه مهام عمله.

نقلوا خلالها تعازي أمير منطقة الرياض الأمير / فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير/ محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزير "حفظهما الله" ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على مديرية الأمن العام الفريق أول/ سعيد بن عبدالله القحطاني ونائب مدير الأمن العام اللواء/ غرم الله بن محمد الزهراني ، سائلين المولى عز وجل للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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