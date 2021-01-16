النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أغذية فاسدة إحداها.. دهم مستودع بالطائف يقود لضبط مخالفات جسيمة داخله

في العزيزية وتم إغلاقه.. والجولات الرقابية تتواصل لتطبيق الاشتراطات

داهمت أمانة الطائف، ممثلةً في بلدية غرب الطائف الفرعية، مستودعاً مخالفاً لتخزين المواد الغذائية بحي العزيزية وسط الطائف؛ حيث رصدت الفرق الرقابية للفرع البلدي مخالفات نظامية وصحية جسيمة داخل المستودع.

وأوضحت أمانة الطائف أنه تم إغلاق المستودع على الفور؛ وذلك لوجود آثار للقوارض والحشرات وضبط مواد غذائية تالفة وفاسدة وسوء نظافة وتدني مستوى حفظ وتخزين المواد الغذائية، بالإضافة إلى مخالفات نظامية منها عدم وجود رخصة لمزاولة النشاط وسكن للعمال داخل المستودع، مع عدم تهيئة الموقع لتخزين المواد الغذائية، وطبقت البلدية الفرعية لائحة الغرامات والجزاءات بحق المنشأة المخالفة، كما تم التحفظ على المواد الغذائية المشتبه بها.

وبينت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أنها في طور تنفيذ جولات رقابية مشددة على المستودعات ذات العلاقة بالمستهلك، والمخازن الداخلية لمراكز بيع المواد الغذائية، وثلاجات حفظ المواد المجمدة والمبردة؛ وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.

ورصدت الفرق الرقابية في 11 بلدية فرعية ومكتباً للخدمات خلال الفترة الماضية جملة من المخالفات الصحية والنظامية التي تم التعامل الفوري معها مع إدراج الأنشطة المخالفة ضمن برنامج للرقابة التصحيحية المستمرة.

أمانة الطائف بلدية غرب الطائف مستودعاً مخالفاً لتخزين المواد الغذائية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أغذية فاسدة إحداها.. دهم مستودع بالطائف يقود لضبط مخالفات جسيمة داخله
سبق

داهمت أمانة الطائف، ممثلةً في بلدية غرب الطائف الفرعية، مستودعاً مخالفاً لتخزين المواد الغذائية بحي العزيزية وسط الطائف؛ حيث رصدت الفرق الرقابية للفرع البلدي مخالفات نظامية وصحية جسيمة داخل المستودع.

وأوضحت أمانة الطائف أنه تم إغلاق المستودع على الفور؛ وذلك لوجود آثار للقوارض والحشرات وضبط مواد غذائية تالفة وفاسدة وسوء نظافة وتدني مستوى حفظ وتخزين المواد الغذائية، بالإضافة إلى مخالفات نظامية منها عدم وجود رخصة لمزاولة النشاط وسكن للعمال داخل المستودع، مع عدم تهيئة الموقع لتخزين المواد الغذائية، وطبقت البلدية الفرعية لائحة الغرامات والجزاءات بحق المنشأة المخالفة، كما تم التحفظ على المواد الغذائية المشتبه بها.

وبينت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أنها في طور تنفيذ جولات رقابية مشددة على المستودعات ذات العلاقة بالمستهلك، والمخازن الداخلية لمراكز بيع المواد الغذائية، وثلاجات حفظ المواد المجمدة والمبردة؛ وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.

ورصدت الفرق الرقابية في 11 بلدية فرعية ومكتباً للخدمات خلال الفترة الماضية جملة من المخالفات الصحية والنظامية التي تم التعامل الفوري معها مع إدراج الأنشطة المخالفة ضمن برنامج للرقابة التصحيحية المستمرة.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
11:38 AM

أغذية فاسدة إحداها.. دهم مستودع بالطائف يقود لضبط مخالفات جسيمة داخله

في العزيزية وتم إغلاقه.. والجولات الرقابية تتواصل لتطبيق الاشتراطات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
1,073

داهمت أمانة الطائف، ممثلةً في بلدية غرب الطائف الفرعية، مستودعاً مخالفاً لتخزين المواد الغذائية بحي العزيزية وسط الطائف؛ حيث رصدت الفرق الرقابية للفرع البلدي مخالفات نظامية وصحية جسيمة داخل المستودع.

وأوضحت أمانة الطائف أنه تم إغلاق المستودع على الفور؛ وذلك لوجود آثار للقوارض والحشرات وضبط مواد غذائية تالفة وفاسدة وسوء نظافة وتدني مستوى حفظ وتخزين المواد الغذائية، بالإضافة إلى مخالفات نظامية منها عدم وجود رخصة لمزاولة النشاط وسكن للعمال داخل المستودع، مع عدم تهيئة الموقع لتخزين المواد الغذائية، وطبقت البلدية الفرعية لائحة الغرامات والجزاءات بحق المنشأة المخالفة، كما تم التحفظ على المواد الغذائية المشتبه بها.

وبينت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أنها في طور تنفيذ جولات رقابية مشددة على المستودعات ذات العلاقة بالمستهلك، والمخازن الداخلية لمراكز بيع المواد الغذائية، وثلاجات حفظ المواد المجمدة والمبردة؛ وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.

ورصدت الفرق الرقابية في 11 بلدية فرعية ومكتباً للخدمات خلال الفترة الماضية جملة من المخالفات الصحية والنظامية التي تم التعامل الفوري معها مع إدراج الأنشطة المخالفة ضمن برنامج للرقابة التصحيحية المستمرة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,871
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,986
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,407
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,041

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة