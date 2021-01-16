أغذية فاسدة إحداها.. دهم مستودع بالطائف يقود لضبط مخالفات جسيمة داخله

في العزيزية وتم إغلاقه.. والجولات الرقابية تتواصل لتطبيق الاشتراطات

داهمت أمانة الطائف، ممثلةً في بلدية غرب الطائف الفرعية، مستودعاً مخالفاً لتخزين المواد الغذائية بحي العزيزية وسط الطائف؛ حيث رصدت الفرق الرقابية للفرع البلدي مخالفات نظامية وصحية جسيمة داخل المستودع.

وأوضحت أمانة الطائف أنه تم إغلاق المستودع على الفور؛ وذلك لوجود آثار للقوارض والحشرات وضبط مواد غذائية تالفة وفاسدة وسوء نظافة وتدني مستوى حفظ وتخزين المواد الغذائية، بالإضافة إلى مخالفات نظامية منها عدم وجود رخصة لمزاولة النشاط وسكن للعمال داخل المستودع، مع عدم تهيئة الموقع لتخزين المواد الغذائية، وطبقت البلدية الفرعية لائحة الغرامات والجزاءات بحق المنشأة المخالفة، كما تم التحفظ على المواد الغذائية المشتبه بها.

وبينت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أنها في طور تنفيذ جولات رقابية مشددة على المستودعات ذات العلاقة بالمستهلك، والمخازن الداخلية لمراكز بيع المواد الغذائية، وثلاجات حفظ المواد المجمدة والمبردة؛ وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.

ورصدت الفرق الرقابية في 11 بلدية فرعية ومكتباً للخدمات خلال الفترة الماضية جملة من المخالفات الصحية والنظامية التي تم التعامل الفوري معها مع إدراج الأنشطة المخالفة ضمن برنامج للرقابة التصحيحية المستمرة.