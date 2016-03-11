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الزيادة الأكبر.. "كورونا" يقتل 196 شخصًا في إيطاليا خلال يوم

عدد المصابين ارتفع إلى 12462

أفادت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، اليوم (الأربعاء)، بأن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد قفز بواقع 196 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 827، بزيادة نسبتها 31 في المئة، هي الأكبر من حيث العدد منذ ظهور العدوى في 21 من فبراير (شباط) الماضي.

ولفتت الوكالة إلى أن إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا، أشدّ دول أوروبا تضررًا، ارتفع إلى 12462 من 10149 بزيادة 22.8 في المئة.

من جهته بيَّن مدير الوكالة أن 1045 شخصًا من إجمالي المصابين تعافوا تمامًا من المرض ارتفاعًا مع 1004 في اليوم السابق.

إيطاليا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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الزيادة الأكبر.. "كورونا" يقتل 196 شخصًا في إيطاليا خلال يوم
سبق

أفادت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، اليوم (الأربعاء)، بأن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد قفز بواقع 196 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 827، بزيادة نسبتها 31 في المئة، هي الأكبر من حيث العدد منذ ظهور العدوى في 21 من فبراير (شباط) الماضي.

ولفتت الوكالة إلى أن إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا، أشدّ دول أوروبا تضررًا، ارتفع إلى 12462 من 10149 بزيادة 22.8 في المئة.

من جهته بيَّن مدير الوكالة أن 1045 شخصًا من إجمالي المصابين تعافوا تمامًا من المرض ارتفاعًا مع 1004 في اليوم السابق.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
09:41 PM
اخر تعديل
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
10:35 PM

الزيادة الأكبر.. "كورونا" يقتل 196 شخصًا في إيطاليا خلال يوم

عدد المصابين ارتفع إلى 12462

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,519

أفادت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، اليوم (الأربعاء)، بأن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد قفز بواقع 196 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 827، بزيادة نسبتها 31 في المئة، هي الأكبر من حيث العدد منذ ظهور العدوى في 21 من فبراير (شباط) الماضي.

ولفتت الوكالة إلى أن إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا، أشدّ دول أوروبا تضررًا، ارتفع إلى 12462 من 10149 بزيادة 22.8 في المئة.

من جهته بيَّن مدير الوكالة أن 1045 شخصًا من إجمالي المصابين تعافوا تمامًا من المرض ارتفاعًا مع 1004 في اليوم السابق.

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