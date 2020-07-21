النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2476 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 255825

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7417.26 نقطة

بتداولات تجاوزت 6.5 مليارات ريال لأكثر من 328 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 39.90 نقطة ليقفل عند مستوى 7417.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 328 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 304 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 164 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 26 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: زجاج، العمران، طباعة وتغليف، بحر العرب، وصدق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: التعاونية، سافكو، أم أي أس، تكافل الراجحي، وسلامة فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و1.81%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، البحري، صدق، أملاك، وسيرا هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: البحري، أملاك، بحر العرب، دار الأركان، والأسماك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 588.02 نقطة ليقفل عند مستوى 8257.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 23 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 448 ألف سهم تقاسمتها 1362 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7417.26 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 39.90 نقطة ليقفل عند مستوى 7417.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 328 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 304 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 164 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 26 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: زجاج، العمران، طباعة وتغليف، بحر العرب، وصدق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: التعاونية، سافكو، أم أي أس، تكافل الراجحي، وسلامة فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و1.81%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، البحري، صدق، أملاك، وسيرا هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: البحري، أملاك، بحر العرب، دار الأركان، والأسماك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 588.02 نقطة ليقفل عند مستوى 8257.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 23 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 448 ألف سهم تقاسمتها 1362 صفقة.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
04:05 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7417.26 نقطة

بتداولات تجاوزت 6.5 مليارات ريال لأكثر من 328 مليون سهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
78

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 39.90 نقطة ليقفل عند مستوى 7417.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 328 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 304 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 164 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 26 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: زجاج، العمران، طباعة وتغليف، بحر العرب، وصدق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: التعاونية، سافكو، أم أي أس، تكافل الراجحي، وسلامة فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و1.81%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، البحري، صدق، أملاك، وسيرا هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: البحري، أملاك، بحر العرب، دار الأركان، والأسماك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 588.02 نقطة ليقفل عند مستوى 8257.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 23 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 448 ألف سهم تقاسمتها 1362 صفقة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,940
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,446
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,061
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,196

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا يتخلى عن شعبه!!

ملك لا يتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة