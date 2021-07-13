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فاتورة الكهرباء القادمة مرتفعة.. المسند: أعلى حرارة في يوليو وأغسطس

قال: البوارح تنشط اليوم مثيرة للغبار على جنوب العراق وأجزاءٍ من الشرقية

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم سابقاً، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تكون رياح #البوارح اليوم نشطة، وقد تثير بعض #الغبار على جنوب #العراق و#الكويت وربما أجزاء من المنطقة #الشرقية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: كما تكون الرياح شمالية غربية نشطة على معظم الساحل الغربي للمملكة؛ قد تثير بعض الغبار.

وتابع: قد تتشكّل بعض السحب المتفرقة وربما يهطل منها زخاتٌ مطرية على أجزاءٍ من مرتفعات #عسير و#جازان.

وأردف: فاتورة الكهرباء القادمة مرتفعة، وفي يوليو وأغسطس معدلات الرطوبة في المنطقة الوسطى منخفضة جداً، كما أن نسبة معدلات البخر مرتفعة جداً، أعلى معدلات درجة الحرارة تكون في شهرَي يوليو وأغسطس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فاتورة الكهرباء القادمة مرتفعة.. المسند: أعلى حرارة في يوليو وأغسطس
سبق

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم سابقاً، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تكون رياح #البوارح اليوم نشطة، وقد تثير بعض #الغبار على جنوب #العراق و#الكويت وربما أجزاء من المنطقة #الشرقية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: كما تكون الرياح شمالية غربية نشطة على معظم الساحل الغربي للمملكة؛ قد تثير بعض الغبار.

وتابع: قد تتشكّل بعض السحب المتفرقة وربما يهطل منها زخاتٌ مطرية على أجزاءٍ من مرتفعات #عسير و#جازان.

وأردف: فاتورة الكهرباء القادمة مرتفعة، وفي يوليو وأغسطس معدلات الرطوبة في المنطقة الوسطى منخفضة جداً، كما أن نسبة معدلات البخر مرتفعة جداً، أعلى معدلات درجة الحرارة تكون في شهرَي يوليو وأغسطس.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
11:08 AM

فاتورة الكهرباء القادمة مرتفعة.. المسند: أعلى حرارة في يوليو وأغسطس

قال: البوارح تنشط اليوم مثيرة للغبار على جنوب العراق وأجزاءٍ من الشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,001

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم سابقاً، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تكون رياح #البوارح اليوم نشطة، وقد تثير بعض #الغبار على جنوب #العراق و#الكويت وربما أجزاء من المنطقة #الشرقية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: كما تكون الرياح شمالية غربية نشطة على معظم الساحل الغربي للمملكة؛ قد تثير بعض الغبار.

وتابع: قد تتشكّل بعض السحب المتفرقة وربما يهطل منها زخاتٌ مطرية على أجزاءٍ من مرتفعات #عسير و#جازان.

وأردف: فاتورة الكهرباء القادمة مرتفعة، وفي يوليو وأغسطس معدلات الرطوبة في المنطقة الوسطى منخفضة جداً، كما أن نسبة معدلات البخر مرتفعة جداً، أعلى معدلات درجة الحرارة تكون في شهرَي يوليو وأغسطس.

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