"إمارة مكة" تدعو إلى تجنب الزحام وإنجاح القمم الخليجية والعربية والإسلامية

طالبت المواطنين والمقيمين باختيار الأوقات المناسبة للعمرة وزيارة الحرم

دعت إمارة منطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين، إلى اختيار الأوقات المناسبة وتجنب الزحام في أثناء العمرة وزيارة المسجد الحرام، للإسهام في إنجاح القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي دعا إلى عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي ستُعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 رمضان بمكة المكرّمة.