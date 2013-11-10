فيديو.. إنقاذ طائرة بمطار شرم الشيخ من "كارثة" كادت تودي بحياة 189 راكبًا

تسرّبٌ غاز الهيدروليك تَسَبّب في اشتعال أحد الإطارات القريبة من صندوق الوقود

نَجَت طائرة ركاب أوكرانية من كارثة مروعة بمطار شرم الشيخ المصري، كادت أن تودي بحياة 189 شخصًا، هم ركاب الطائرة، بعدما اندلع حريق في إطار طائرة تابعة لشركة "إسكاي أب" الأوكرانية، أمس السبت، عقب هبوطها في مطار شرم الشيخ قادمة من زابارودغا؛ نتيجة تسرب زيت الهيدروليك؛ مما تَسَبّب في اشتعال النيران، وتمت السيطرة على الموقف سريعًا قبل امتداده لخزان الوقود.

وأفادت وزارة الطيران المدني المصرية، بأن فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية -بالتعاون مع رجال الحماية والإنقاذ وطاقم الطوارئ في مطار شرم الشيخ- قام بإخماد الحريق والسيطرة على الموقف قبل امتداده لباقي أجزاء الطائرة، كما تم إخلاء الركاب الموجودين على متن الطائرة، واتباع كافة إجراءات الحماية المدنية للحفاظ على سلامتهم.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أوضح رئيس سلطة الطيران المدني، الطيار سامح الحفني، أن طاقم الخدمة الأرضية بالمطار، هو من اكتشف بداية الحريق، وأوقفوا قائد الطائرة بعد ملاحظتهم تسرب غاز الهيدروليك بإطار الطائرة؛ وهو ما تسبب في الحريق.

وأضاف "الحفني" أن قائد الطائرة لم يعلم بالحريق وكان يسير بشكل طبيعي، لكن العاملين بالمطار أسرعوا في توجيهه وتعاملوا مع الحريق باحترافية على الرغم من خطورة الحريق عليهم.

وأشار إلى أن الحريق اندلع في إحدى الإطارات القريبة من صندوق وقود الطائرة، التي يبلغ وزنها 3500 كيلو من مادة البنزين القابلة للاشتعال، وكان على متن الطائرة 189 سائحًا.

وأوضح أن السائحين عندما نزلوا من الطائرة، لم يدركوا أن الوضع بهذا الشكل، ولولا سيطرة العاملين على الحريق لكانت عجلة الطائرة قد انفجرت في غضون دقائق.

من جانبه، وجّه وزير الطيران المدني المصري، الفريق يونس المصري، الشكرَ للعاملين بمطار شرم الشيخ على احترافيتهم العالية في التعامل مع حريق الطائرة الأوكرانية؛ وَفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك.

كما أشاد قائد الطائرة الأوكرانية بطاقم الخدمات الأرضية وفريق الطوارئ بمطار شرم الشيخ، في التعامل مع الحريق من حيث سرعة الاستجابة والدعم السريع في إطفاء الحريق وإخلاء الركاب دون أي خسائر في الأرواح.