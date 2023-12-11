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هوساوي للاعبي النصر ومدربهم: أنا آسف

ناقش جوستافو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع لاعبي الفريق ملاحظاته الفنية على مباراة القادسية، مبيناً الأسباب التي أدت لخسارة الفريق في الوقت الذي قدم اللاعب عمر هوساوي للمدرب ولزملائه اللاعبين اعتذاره عما بدر منه في تلك المباراة، وذلك بعد تلقيه بطاقة حمراء.


جاء ذلك في مستهل تدريب الفريق مساء اليوم والذي أقيم على ملاعب أكاديمية النصر الرياضية تلا ذلك تمارين إطالة وجري حول الملعب ثم تدريبات خفيفة بالتمريرات البينية بين اللاعبين بعدها قسم الفريق لمجموعتين ضمت المجموعة الأولى اللاعبين الذين شاركوا في مباراة القادسية حيث اكتفوا بتدريبات استرجاعية وجري حول الملعب.


في حين طبقت المجموعة الثانية بعض الجمل الفنية واختتم التدريب بمناورة كروية على كامل الملعب في الوقت الذي خضع حراس المرمى وليد عبدالله وحسين شيعان وعبدالله العنزي لتدريبات مكثفة. وشارك في التدريب حسن الراهب بعد شفائه وعبدالإله العمري وسامي النجعي وخالد الشويع ونواف الفرشان وفارس العقيل ومحمد الشهراني وفراس البريكان وتركي الضعيفي.

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هوساوي للاعبي النصر ومدربهم: أنا آسف
سبق

ناقش جوستافو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع لاعبي الفريق ملاحظاته الفنية على مباراة القادسية، مبيناً الأسباب التي أدت لخسارة الفريق في الوقت الذي قدم اللاعب عمر هوساوي للمدرب ولزملائه اللاعبين اعتذاره عما بدر منه في تلك المباراة، وذلك بعد تلقيه بطاقة حمراء.


جاء ذلك في مستهل تدريب الفريق مساء اليوم والذي أقيم على ملاعب أكاديمية النصر الرياضية تلا ذلك تمارين إطالة وجري حول الملعب ثم تدريبات خفيفة بالتمريرات البينية بين اللاعبين بعدها قسم الفريق لمجموعتين ضمت المجموعة الأولى اللاعبين الذين شاركوا في مباراة القادسية حيث اكتفوا بتدريبات استرجاعية وجري حول الملعب.


في حين طبقت المجموعة الثانية بعض الجمل الفنية واختتم التدريب بمناورة كروية على كامل الملعب في الوقت الذي خضع حراس المرمى وليد عبدالله وحسين شيعان وعبدالله العنزي لتدريبات مكثفة. وشارك في التدريب حسن الراهب بعد شفائه وعبدالإله العمري وسامي النجعي وخالد الشويع ونواف الفرشان وفارس العقيل ومحمد الشهراني وفراس البريكان وتركي الضعيفي.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
11:47 PM

هوساوي للاعبي النصر ومدربهم: أنا آسف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ناقش جوستافو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع لاعبي الفريق ملاحظاته الفنية على مباراة القادسية، مبيناً الأسباب التي أدت لخسارة الفريق في الوقت الذي قدم اللاعب عمر هوساوي للمدرب ولزملائه اللاعبين اعتذاره عما بدر منه في تلك المباراة، وذلك بعد تلقيه بطاقة حمراء.


جاء ذلك في مستهل تدريب الفريق مساء اليوم والذي أقيم على ملاعب أكاديمية النصر الرياضية تلا ذلك تمارين إطالة وجري حول الملعب ثم تدريبات خفيفة بالتمريرات البينية بين اللاعبين بعدها قسم الفريق لمجموعتين ضمت المجموعة الأولى اللاعبين الذين شاركوا في مباراة القادسية حيث اكتفوا بتدريبات استرجاعية وجري حول الملعب.


في حين طبقت المجموعة الثانية بعض الجمل الفنية واختتم التدريب بمناورة كروية على كامل الملعب في الوقت الذي خضع حراس المرمى وليد عبدالله وحسين شيعان وعبدالله العنزي لتدريبات مكثفة. وشارك في التدريب حسن الراهب بعد شفائه وعبدالإله العمري وسامي النجعي وخالد الشويع ونواف الفرشان وفارس العقيل ومحمد الشهراني وفراس البريكان وتركي الضعيفي.

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