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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 10853 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال لأكثر من 415 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 2.83 نقطة ليقفل عند مستوى 10853.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 415 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 450 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العقارية، وسابتكو، وشاكر، وتكوين، والدريس الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات تعليم ريت، وسلامة، وسليمان الحبيب، ومتطورة، والجزيرة ريت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.31% و3.57%.

وكانت أسهم شركات العقارية، ودار الأركان، وشاكر، وإعمار، والأهلي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأهلي، والعقارية، والراجحي، وشاكر، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 198.97 نقطة ليقفل عند مستوى 23295.50 نقطة، وبتداولات بلغت 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 185 ألف سهم تقاسمتها 1094 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 10853 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 2.83 نقطة ليقفل عند مستوى 10853.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 415 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 450 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العقارية، وسابتكو، وشاكر، وتكوين، والدريس الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات تعليم ريت، وسلامة، وسليمان الحبيب، ومتطورة، والجزيرة ريت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.31% و3.57%.

وكانت أسهم شركات العقارية، ودار الأركان، وشاكر، وإعمار، والأهلي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأهلي، والعقارية، والراجحي، وشاكر، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 198.97 نقطة ليقفل عند مستوى 23295.50 نقطة، وبتداولات بلغت 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 185 ألف سهم تقاسمتها 1094 صفقة.

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
04:14 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 10853 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال لأكثر من 415 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 2.83 نقطة ليقفل عند مستوى 10853.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 415 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 450 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العقارية، وسابتكو، وشاكر، وتكوين، والدريس الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات تعليم ريت، وسلامة، وسليمان الحبيب، ومتطورة، والجزيرة ريت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.31% و3.57%.

وكانت أسهم شركات العقارية، ودار الأركان، وشاكر، وإعمار، والأهلي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأهلي، والعقارية، والراجحي، وشاكر، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 198.97 نقطة ليقفل عند مستوى 23295.50 نقطة، وبتداولات بلغت 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 185 ألف سهم تقاسمتها 1094 صفقة.

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