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الخطوط البلجيكية تعلن تسريح ألف من موظفيها

نتيجة مباشرة للخسائر الجسيمة جراء "كورونا"

أعلنت إدارة الخطوط الجوية البلجيكية "بروكسل إير لاينز"، اليوم، عن خطة إعادة هيكلة تقضي بتسريح ألف من موظفيها، وذلك كنتيجة مباشرة للخسائر الجسيمة التي لحقت بها حتى الآن جراء تداعيات كورونا المستجد.

ويمثل الرقم ربع العدد الإجمالي للموظفين في الشركة الذي يبلغ حاليا 4200 شخص.

وقررت إدارة الشركة الاستغناء عن 16 طائرة ووقفها عن التشغيل وإلغاء 20 رحلة يومية في أوروبا وخارجها .

وقالت في بيان إن أزمة كورونا المستجد ضربت هياكل المؤسسة في العمق وأنها تنتظر مساعدة مباشرة من الحكومة .

فيروس كورونا الجديد

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الخطوط البلجيكية تعلن تسريح ألف من موظفيها
سبق

أعلنت إدارة الخطوط الجوية البلجيكية "بروكسل إير لاينز"، اليوم، عن خطة إعادة هيكلة تقضي بتسريح ألف من موظفيها، وذلك كنتيجة مباشرة للخسائر الجسيمة التي لحقت بها حتى الآن جراء تداعيات كورونا المستجد.

ويمثل الرقم ربع العدد الإجمالي للموظفين في الشركة الذي يبلغ حاليا 4200 شخص.

وقررت إدارة الشركة الاستغناء عن 16 طائرة ووقفها عن التشغيل وإلغاء 20 رحلة يومية في أوروبا وخارجها .

وقالت في بيان إن أزمة كورونا المستجد ضربت هياكل المؤسسة في العمق وأنها تنتظر مساعدة مباشرة من الحكومة .

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
05:09 PM

الخطوط البلجيكية تعلن تسريح ألف من موظفيها

نتيجة مباشرة للخسائر الجسيمة جراء "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت إدارة الخطوط الجوية البلجيكية "بروكسل إير لاينز"، اليوم، عن خطة إعادة هيكلة تقضي بتسريح ألف من موظفيها، وذلك كنتيجة مباشرة للخسائر الجسيمة التي لحقت بها حتى الآن جراء تداعيات كورونا المستجد.

ويمثل الرقم ربع العدد الإجمالي للموظفين في الشركة الذي يبلغ حاليا 4200 شخص.

وقررت إدارة الشركة الاستغناء عن 16 طائرة ووقفها عن التشغيل وإلغاء 20 رحلة يومية في أوروبا وخارجها .

وقالت في بيان إن أزمة كورونا المستجد ضربت هياكل المؤسسة في العمق وأنها تنتظر مساعدة مباشرة من الحكومة .

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