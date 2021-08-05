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"عون": القصف الإسرائيلي على لبنان يكشف عن نوايا عدوانية تصعيدية

أكد أن تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة خطوة لا بد منها لتحقيق الردع

اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون أن استخدام "إسرائيل" لسلاحها الجوي في استهداف قرى لبنانية هو الأول من نوعه منذ 2006 ويشير إلى "نوايا عدوانية تصعيدية".

وقالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة عبر "تويتر": "عون" اطلع من قيادة الجيش على نتائج التحقيقات المتعلقة بعملية إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية التي حصلت أمس والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن.

ورأى رئيس لبنان أن "تقديم الشكوى إلى الأمم المتحدة خطوة لا بد منها لردع إسرائيل عن استمرار اعتداءاتها على لبنان".

وأضاف: "استخدام إسرائيل لسلاحها الجوي في استهداف قرى لبنانية هو الأول من نوعه منذ 2006 ويشير إلى وجود نوايا عدوانية تصعيدية تتزامن مع التهديدات المتواصلة ضد لبنان وسيادته".

وشدّد "عون" على أن "ما حصل هو انتهاك فاضح وخطير لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 وتهديد مباشر للأمن والاستقرار في الجنوب".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"عون": القصف الإسرائيلي على لبنان يكشف عن نوايا عدوانية تصعيدية
سبق

اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون أن استخدام "إسرائيل" لسلاحها الجوي في استهداف قرى لبنانية هو الأول من نوعه منذ 2006 ويشير إلى "نوايا عدوانية تصعيدية".

وقالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة عبر "تويتر": "عون" اطلع من قيادة الجيش على نتائج التحقيقات المتعلقة بعملية إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية التي حصلت أمس والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن.

ورأى رئيس لبنان أن "تقديم الشكوى إلى الأمم المتحدة خطوة لا بد منها لردع إسرائيل عن استمرار اعتداءاتها على لبنان".

وأضاف: "استخدام إسرائيل لسلاحها الجوي في استهداف قرى لبنانية هو الأول من نوعه منذ 2006 ويشير إلى وجود نوايا عدوانية تصعيدية تتزامن مع التهديدات المتواصلة ضد لبنان وسيادته".

وشدّد "عون" على أن "ما حصل هو انتهاك فاضح وخطير لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 وتهديد مباشر للأمن والاستقرار في الجنوب".

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
01:16 PM

"عون": القصف الإسرائيلي على لبنان يكشف عن نوايا عدوانية تصعيدية

أكد أن تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة خطوة لا بد منها لتحقيق الردع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون أن استخدام "إسرائيل" لسلاحها الجوي في استهداف قرى لبنانية هو الأول من نوعه منذ 2006 ويشير إلى "نوايا عدوانية تصعيدية".

وقالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة عبر "تويتر": "عون" اطلع من قيادة الجيش على نتائج التحقيقات المتعلقة بعملية إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية التي حصلت أمس والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن.

ورأى رئيس لبنان أن "تقديم الشكوى إلى الأمم المتحدة خطوة لا بد منها لردع إسرائيل عن استمرار اعتداءاتها على لبنان".

وأضاف: "استخدام إسرائيل لسلاحها الجوي في استهداف قرى لبنانية هو الأول من نوعه منذ 2006 ويشير إلى وجود نوايا عدوانية تصعيدية تتزامن مع التهديدات المتواصلة ضد لبنان وسيادته".

وشدّد "عون" على أن "ما حصل هو انتهاك فاضح وخطير لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 وتهديد مباشر للأمن والاستقرار في الجنوب".

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