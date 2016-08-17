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أمانة العاصمة المقدسة: بلاغ ووعيد عقب تهريب لحوم الأضاحي في سيارة دواجن بمكة

بعد تداوُل فيديو عن عمالة تقوم بتنزيل ذبائح من داخل السيارة

توعدت أمانة العاصمة المقدسة عبر "تويتر" بإحالة بلاغ مواطن ضد إحدى السيارات المخصصة للدواجن؛ تقوم بتهريب لحوم الأضاحي إلى المطاعم، إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم.

جاء ذلك في رد على بلاغ مواطن، قال فيه: "بلاغ ضد سيارات خاصة بالدواجن؛ تقوم بتهريب لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة للمطاعم والمطابخ بمكة المكرمة".

وردَّت الأمانة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" بقولها: "‏‎‎‎‎‎شكرًا لتواصلك أخي الكريم، ونفيدك بأنه تم استلام شكواك، وجارٍ إحالة الطلب للجهة المختصة لاتخاذ اللازم. ونسعد بخدمتكم في كل وقت".

وكان قد تم تداول مقطع فيديو، يظهر فيه عمالة تقوم بتنزيل عدد من الذبائح من داخل سيارة مخصصة للدواجن بجوار أحد المطاعم الشهيرة بمكة؛ وهو ما دعا الأمانة للتفاعل مع البلاغ حيال تلك السيارة التي استُخدمت لنقل وتهريب الذبائح دون معرفة ما إذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمي من عدمه.

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أمانة العاصمة المقدسة: بلاغ ووعيد عقب تهريب لحوم الأضاحي في سيارة دواجن بمكة
سبق

توعدت أمانة العاصمة المقدسة عبر "تويتر" بإحالة بلاغ مواطن ضد إحدى السيارات المخصصة للدواجن؛ تقوم بتهريب لحوم الأضاحي إلى المطاعم، إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم.

جاء ذلك في رد على بلاغ مواطن، قال فيه: "بلاغ ضد سيارات خاصة بالدواجن؛ تقوم بتهريب لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة للمطاعم والمطابخ بمكة المكرمة".

وردَّت الأمانة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" بقولها: "‏‎‎‎‎‎شكرًا لتواصلك أخي الكريم، ونفيدك بأنه تم استلام شكواك، وجارٍ إحالة الطلب للجهة المختصة لاتخاذ اللازم. ونسعد بخدمتكم في كل وقت".

وكان قد تم تداول مقطع فيديو، يظهر فيه عمالة تقوم بتنزيل عدد من الذبائح من داخل سيارة مخصصة للدواجن بجوار أحد المطاعم الشهيرة بمكة؛ وهو ما دعا الأمانة للتفاعل مع البلاغ حيال تلك السيارة التي استُخدمت لنقل وتهريب الذبائح دون معرفة ما إذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمي من عدمه.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
10:16 PM
اخر تعديل
17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
10:27 PM

أمانة العاصمة المقدسة: بلاغ ووعيد عقب تهريب لحوم الأضاحي في سيارة دواجن بمكة

بعد تداوُل فيديو عن عمالة تقوم بتنزيل ذبائح من داخل السيارة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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780

توعدت أمانة العاصمة المقدسة عبر "تويتر" بإحالة بلاغ مواطن ضد إحدى السيارات المخصصة للدواجن؛ تقوم بتهريب لحوم الأضاحي إلى المطاعم، إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم.

جاء ذلك في رد على بلاغ مواطن، قال فيه: "بلاغ ضد سيارات خاصة بالدواجن؛ تقوم بتهريب لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة للمطاعم والمطابخ بمكة المكرمة".

وردَّت الأمانة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" بقولها: "‏‎‎‎‎‎شكرًا لتواصلك أخي الكريم، ونفيدك بأنه تم استلام شكواك، وجارٍ إحالة الطلب للجهة المختصة لاتخاذ اللازم. ونسعد بخدمتكم في كل وقت".

وكان قد تم تداول مقطع فيديو، يظهر فيه عمالة تقوم بتنزيل عدد من الذبائح من داخل سيارة مخصصة للدواجن بجوار أحد المطاعم الشهيرة بمكة؛ وهو ما دعا الأمانة للتفاعل مع البلاغ حيال تلك السيارة التي استُخدمت لنقل وتهريب الذبائح دون معرفة ما إذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمي من عدمه.

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