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"فراشات" تشارك بفعاليات موسم الطائف ومهرجان ولي العهد للهجن

وسط إشادة واسعة على تفاعل الفرقة في مهرجانات المملكة

شاركت فرقة فراشات الطائف في العديد من الفعاليات بموسم الطائف وأنشطة مهرجان ولي العهد للهجن والفعاليات المصاحبة للمهرجان في فعاليات متنوعة بحديقة الملك فيصل وسط إشادة واسعة من الزوار بالمشاركات المميزة للفرقة على التفاعل في مهرجانات المملكة وفي مختلف الأنشطة.

كما شاركت "فراشات" في ليالي عكاظ واستعراض لإحدى الأغاني الوطنية بحضور إحدى فنانات الإمارات، وسط حفاوة بالغة من الحاضرين على المشاركة الفعّالة والمميزة.

يُشار إلى أن فرقة "فراشات الطائف" شاركت في فعاليات سابقة، كان آخرها "ذكرى مبايعة ملك العزم والحزم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية – رابغ، وسوق عكاظ".

وأصبحت الفرقة من الفرق الأشهر على مستوى منطقة مكة المكرمة.

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"فراشات" تشارك بفعاليات موسم الطائف ومهرجان ولي العهد للهجن
سبق

شاركت فرقة فراشات الطائف في العديد من الفعاليات بموسم الطائف وأنشطة مهرجان ولي العهد للهجن والفعاليات المصاحبة للمهرجان في فعاليات متنوعة بحديقة الملك فيصل وسط إشادة واسعة من الزوار بالمشاركات المميزة للفرقة على التفاعل في مهرجانات المملكة وفي مختلف الأنشطة.

كما شاركت "فراشات" في ليالي عكاظ واستعراض لإحدى الأغاني الوطنية بحضور إحدى فنانات الإمارات، وسط حفاوة بالغة من الحاضرين على المشاركة الفعّالة والمميزة.

يُشار إلى أن فرقة "فراشات الطائف" شاركت في فعاليات سابقة، كان آخرها "ذكرى مبايعة ملك العزم والحزم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية – رابغ، وسوق عكاظ".

وأصبحت الفرقة من الفرق الأشهر على مستوى منطقة مكة المكرمة.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
11:33 PM

"فراشات" تشارك بفعاليات موسم الطائف ومهرجان ولي العهد للهجن

وسط إشادة واسعة على تفاعل الفرقة في مهرجانات المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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شاركت فرقة فراشات الطائف في العديد من الفعاليات بموسم الطائف وأنشطة مهرجان ولي العهد للهجن والفعاليات المصاحبة للمهرجان في فعاليات متنوعة بحديقة الملك فيصل وسط إشادة واسعة من الزوار بالمشاركات المميزة للفرقة على التفاعل في مهرجانات المملكة وفي مختلف الأنشطة.

كما شاركت "فراشات" في ليالي عكاظ واستعراض لإحدى الأغاني الوطنية بحضور إحدى فنانات الإمارات، وسط حفاوة بالغة من الحاضرين على المشاركة الفعّالة والمميزة.

يُشار إلى أن فرقة "فراشات الطائف" شاركت في فعاليات سابقة، كان آخرها "ذكرى مبايعة ملك العزم والحزم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية – رابغ، وسوق عكاظ".

وأصبحت الفرقة من الفرق الأشهر على مستوى منطقة مكة المكرمة.

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53.8 مليار

31 يوليو
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