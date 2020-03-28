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مكة.. ثلاث جمعيات خيرية ووقف يدشنون مبادرة "وطن منيع"

لتخفيف معاناة الأسر المتعففة والمتأثرة من وباء كورونا بالمنطقة

أطلقت 3 جمعيات خيرية ووقف بالعاصمة المقدسة مبادرة "وطن منيع"؛ لدعم احتياج الأسر المتأثرة بأزمة كورونا.

وتأتي مبادرة جمعيات ساعد للبحث والإنقاذ، وسقيا الماء، ونفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة ووقف الفالحين، إثر اقتراح عدد من رجال الأعمال بجدة وعدد من الفرق التطوعية من شركات القطاع الخاص، والتي أبدت التعاون الخيري المشترك مع الجمعيات الثلاث لتكون المظلة الرسمية للمبادرة التي تعد واجباً وطنياً وإنسانياً ورسالةً لبث قيم الإخاء والتكافل الاجتماعي التي تميز أبناء هذا الوطن الكريم، والمستمدة من المبادئ الإسلامية والقيم الإنسانية والرؤية الوطنية لحكومتنا الرشيدة، حفظها الله، والتي وصل عطاؤها المحتاجين داخل المملكة وخارجها .

وأوضح رئيس المبادرة فواز باشراحيل، أن هذه المبادرة التي تحظى بمتابعة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة؛ تعد أحد أوجه المسؤولية الاجتماعية التي تحقق مضامين الرؤية 2030 لتوحيد جهود القطاع الحكومي والخاص والخير؛ وقوفاً مع الوطن في مثل هذه الجائحة للتخفيف من معاناة الأسر المتأثرة من وباء كورونا .

وأضاف "باشراحيل" أن مبادرة وطن منيع تحقق مبدأ العمل التشاركي، وتقديم المعونات الغذائية والصحية، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي للمستفيدين من خلال تأطير الجهود الخيرية والإنسانية والعمل المشترك، وتقديم خدمة متميزة في مجالات المبادرة التي تحقق خدمات "سلة الجود" التي تقدم للأسر المتعففة عن طريق الجمعيات المشاركة بالمبادرة، وتحتوي على ماء ومواد غذائية ومجموعة الوقاية الصحية، وتكفي السلة الأسرة التي يصل أفرادها إلى سبعة أفراد، وخدمة "الدعم النفسي" التي يقدمها عدد من المختصين المتطوعين في المجال النفسي والاجتماعي على الرقم 0557007999.

وفي ذات السياق فتحت المبادرة أبوابها للراغبين من المجتمع في المشاركة الوطنية بالتبرع إلى الجمعيات المنفذة من خلال حساباتها البنكية المعتمدة للمبادرة؛ وهي:

1/ جمعية سقيا (البنك الأهلي)

‏SA4610000012600000448300

2/ جمعية نفع (مصرف الراجحي)

‏SA8180000502608010155177

3/ جمعية ساعد (بنك الإنماء)

‏SA1105000068202644993000

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة.. ثلاث جمعيات خيرية ووقف يدشنون مبادرة "وطن منيع"
سبق

أطلقت 3 جمعيات خيرية ووقف بالعاصمة المقدسة مبادرة "وطن منيع"؛ لدعم احتياج الأسر المتأثرة بأزمة كورونا.

وتأتي مبادرة جمعيات ساعد للبحث والإنقاذ، وسقيا الماء، ونفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة ووقف الفالحين، إثر اقتراح عدد من رجال الأعمال بجدة وعدد من الفرق التطوعية من شركات القطاع الخاص، والتي أبدت التعاون الخيري المشترك مع الجمعيات الثلاث لتكون المظلة الرسمية للمبادرة التي تعد واجباً وطنياً وإنسانياً ورسالةً لبث قيم الإخاء والتكافل الاجتماعي التي تميز أبناء هذا الوطن الكريم، والمستمدة من المبادئ الإسلامية والقيم الإنسانية والرؤية الوطنية لحكومتنا الرشيدة، حفظها الله، والتي وصل عطاؤها المحتاجين داخل المملكة وخارجها .

وأوضح رئيس المبادرة فواز باشراحيل، أن هذه المبادرة التي تحظى بمتابعة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة؛ تعد أحد أوجه المسؤولية الاجتماعية التي تحقق مضامين الرؤية 2030 لتوحيد جهود القطاع الحكومي والخاص والخير؛ وقوفاً مع الوطن في مثل هذه الجائحة للتخفيف من معاناة الأسر المتأثرة من وباء كورونا .

وأضاف "باشراحيل" أن مبادرة وطن منيع تحقق مبدأ العمل التشاركي، وتقديم المعونات الغذائية والصحية، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي للمستفيدين من خلال تأطير الجهود الخيرية والإنسانية والعمل المشترك، وتقديم خدمة متميزة في مجالات المبادرة التي تحقق خدمات "سلة الجود" التي تقدم للأسر المتعففة عن طريق الجمعيات المشاركة بالمبادرة، وتحتوي على ماء ومواد غذائية ومجموعة الوقاية الصحية، وتكفي السلة الأسرة التي يصل أفرادها إلى سبعة أفراد، وخدمة "الدعم النفسي" التي يقدمها عدد من المختصين المتطوعين في المجال النفسي والاجتماعي على الرقم 0557007999.

وفي ذات السياق فتحت المبادرة أبوابها للراغبين من المجتمع في المشاركة الوطنية بالتبرع إلى الجمعيات المنفذة من خلال حساباتها البنكية المعتمدة للمبادرة؛ وهي:

1/ جمعية سقيا (البنك الأهلي)

‏SA4610000012600000448300

2/ جمعية نفع (مصرف الراجحي)

‏SA8180000502608010155177

3/ جمعية ساعد (بنك الإنماء)

‏SA1105000068202644993000

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
02:33 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:02 PM

مكة.. ثلاث جمعيات خيرية ووقف يدشنون مبادرة "وطن منيع"

لتخفيف معاناة الأسر المتعففة والمتأثرة من وباء كورونا بالمنطقة

A A A
علي السحاري - جدة
3
3,881

أطلقت 3 جمعيات خيرية ووقف بالعاصمة المقدسة مبادرة "وطن منيع"؛ لدعم احتياج الأسر المتأثرة بأزمة كورونا.

وتأتي مبادرة جمعيات ساعد للبحث والإنقاذ، وسقيا الماء، ونفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة ووقف الفالحين، إثر اقتراح عدد من رجال الأعمال بجدة وعدد من الفرق التطوعية من شركات القطاع الخاص، والتي أبدت التعاون الخيري المشترك مع الجمعيات الثلاث لتكون المظلة الرسمية للمبادرة التي تعد واجباً وطنياً وإنسانياً ورسالةً لبث قيم الإخاء والتكافل الاجتماعي التي تميز أبناء هذا الوطن الكريم، والمستمدة من المبادئ الإسلامية والقيم الإنسانية والرؤية الوطنية لحكومتنا الرشيدة، حفظها الله، والتي وصل عطاؤها المحتاجين داخل المملكة وخارجها .

وأوضح رئيس المبادرة فواز باشراحيل، أن هذه المبادرة التي تحظى بمتابعة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة؛ تعد أحد أوجه المسؤولية الاجتماعية التي تحقق مضامين الرؤية 2030 لتوحيد جهود القطاع الحكومي والخاص والخير؛ وقوفاً مع الوطن في مثل هذه الجائحة للتخفيف من معاناة الأسر المتأثرة من وباء كورونا .

وأضاف "باشراحيل" أن مبادرة وطن منيع تحقق مبدأ العمل التشاركي، وتقديم المعونات الغذائية والصحية، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي للمستفيدين من خلال تأطير الجهود الخيرية والإنسانية والعمل المشترك، وتقديم خدمة متميزة في مجالات المبادرة التي تحقق خدمات "سلة الجود" التي تقدم للأسر المتعففة عن طريق الجمعيات المشاركة بالمبادرة، وتحتوي على ماء ومواد غذائية ومجموعة الوقاية الصحية، وتكفي السلة الأسرة التي يصل أفرادها إلى سبعة أفراد، وخدمة "الدعم النفسي" التي يقدمها عدد من المختصين المتطوعين في المجال النفسي والاجتماعي على الرقم 0557007999.

وفي ذات السياق فتحت المبادرة أبوابها للراغبين من المجتمع في المشاركة الوطنية بالتبرع إلى الجمعيات المنفذة من خلال حساباتها البنكية المعتمدة للمبادرة؛ وهي:

1/ جمعية سقيا (البنك الأهلي)

‏SA4610000012600000448300

2/ جمعية نفع (مصرف الراجحي)

‏SA8180000502608010155177

3/ جمعية ساعد (بنك الإنماء)

‏SA1105000068202644993000

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