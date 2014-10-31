"السديس" يدشن تطبيق "تَنْقل" لحجز العربات إلكترونياً بالمسجد الحرام

يُمكّن كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من أداء مناسك العمرة بيسر واطمئنان

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، تطبيق "تَنْقل"، والذي يؤفر للمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام حجز العربات إلكترونياً.

ويمكّن تطبيق (تَنْقل)، كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من أداء مناسك العمرة بيسر واطمئنان، وذلك تماشياً مع عديد من الإجراءات الوقائية التي تعمل عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتيح تطبيق (تَنْقل) وسيلة سهلة لضيوف الرحمن للقيام بحجز العربات الكهربائية للطواف والسعى داخل المسجد الحرام، كما يسهل التطبيق عملية شراء التذاكر إلكترونياً والحجز المسبق لتقليل التزاحم على نقاط بيع التذاكر وتسليم العربات مما يحقق التباعد الآمن بين المعتمرين، ويوفر أيضاً التطبيق للمستخدم إمكانية الدفع الائتمانية وكذلك الدفع عند الاستلام.

وستكون هذه الخدمة متاحة على مدار الساعة، وتتعامل مع الطلبات إلكترونيًا بما يكفل التجاوب السريع معها.

وتتضمن إجراءات تقديم الطلب الخطوات التالية (تسجيل الاسم ورقم الهوية الوطنية للمواطن أو رقم سجل الإقامة للوافد ورقم الهاتف المحمول، ثم تعبئة رسالة التحقق الواردة إلى هاتف المستفيد، ثم تحديد الوقت والتاريخ وكذلك تحديد استخدام العربة (طواف- سعي- طواف وسعي)، ثم اختيار حجم العربة (مقعد-مقعدين) واختيار عربة بسائق أو بدون، ثم اختيار طريقة السداد (نقدي عند الاستلام- الكتروني)، ثم تأكيد الحجز وستصل رسالة توضح تفاصيل الحجز وتوجد خاصية إلغاء الحجز).ولتحميل التطبيق والحجز الدخول على الرابط:

https://play.google.com/tanaqol.app

حضر التدشين وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية بالمسجد الحرام محمد بن مصلح الجابري، و الوكيل المساعد للشؤون الفنية والخدمية المهندس أمجد عائض الحازمي، ومدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية نايف بن ذياب الجحدلي، ومساعد الادارة العامة للشؤون الفنية والخدمية للشؤون الإدارية منصور محمد المنصوري، و مدير إدارة خدمات التنقل فهد بن شراز المالكي.