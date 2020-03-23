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"كورونا".. هل هبط على الكرة الأرضية من الفضاء؟

نيزك انفجر فوق الصين في أكتوبر 2019 قد يكون مصدره

أعرب فيتشسلاف إيلين؛ رئيس قسم معهد المشكلات الطبية الحيوية في أكاديمية العلوم الروسية، عن قناعته بأن فيروس "كورونا" ليس مستبعداً سقوطه مع نيزك في الأراضي الصينية.

وقال "إيلين" في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: أعلن تشاندرا ويكراسينخ؛ عالم الأحياء الخارجية الشهير من جامعة الكارديف في ويلز -قبل أيام- أنه لا يستبعد أن يكون فيروس كورونا قد سقط على الأرض مع النيزك الذي انفجر فوق الصين في شهر أكتوبر 2019.

وذكر الخبير الروسي رداً على سؤال لمراسل الوكالة، هل هذا ممكن؟ "نعم ممكن".

وأضاف: يجب إجراء دراسة لتركيب الحمض النووي للفيروسات المماثلة خلال رحلة طويلة في الفضاء.

ويخطط لإجراء مثل هذه التجربة عامي 2023 و2024 عند إطلاق جهاز Bion-M رقم 2.

ووفق ما نشرته اليوم وكالة سبوتنيك تتضمن هذه التجربة إطلاق "نيزك" صخري توجد على سطحه الخارجي ثقوب فيها بكتيريا مقاومة لدرجات الحرارة العالية وبعض المواد الكيميائية التي يمكن أن تشكل الأساس في تركيب المواد العضوية.. الهدف الرئيس لهذه التجربة، هو التحقق مما إذا كانت الحياة على الأرض قد جلبت من الفضاء.

وأردف: هذه تجربة مثيرة للغاية من وجهة نظر إمكانية نقل المواد البيولوجية، بما فيها سلاسل النوكليوتيدات التي يمكن أن تكون أساس تركيب أي شيء شبيه بالفيروسات.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا".. هل هبط على الكرة الأرضية من الفضاء؟
سبق

أعرب فيتشسلاف إيلين؛ رئيس قسم معهد المشكلات الطبية الحيوية في أكاديمية العلوم الروسية، عن قناعته بأن فيروس "كورونا" ليس مستبعداً سقوطه مع نيزك في الأراضي الصينية.

وقال "إيلين" في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: أعلن تشاندرا ويكراسينخ؛ عالم الأحياء الخارجية الشهير من جامعة الكارديف في ويلز -قبل أيام- أنه لا يستبعد أن يكون فيروس كورونا قد سقط على الأرض مع النيزك الذي انفجر فوق الصين في شهر أكتوبر 2019.

وذكر الخبير الروسي رداً على سؤال لمراسل الوكالة، هل هذا ممكن؟ "نعم ممكن".

وأضاف: يجب إجراء دراسة لتركيب الحمض النووي للفيروسات المماثلة خلال رحلة طويلة في الفضاء.

ويخطط لإجراء مثل هذه التجربة عامي 2023 و2024 عند إطلاق جهاز Bion-M رقم 2.

ووفق ما نشرته اليوم وكالة سبوتنيك تتضمن هذه التجربة إطلاق "نيزك" صخري توجد على سطحه الخارجي ثقوب فيها بكتيريا مقاومة لدرجات الحرارة العالية وبعض المواد الكيميائية التي يمكن أن تشكل الأساس في تركيب المواد العضوية.. الهدف الرئيس لهذه التجربة، هو التحقق مما إذا كانت الحياة على الأرض قد جلبت من الفضاء.

وأردف: هذه تجربة مثيرة للغاية من وجهة نظر إمكانية نقل المواد البيولوجية، بما فيها سلاسل النوكليوتيدات التي يمكن أن تكون أساس تركيب أي شيء شبيه بالفيروسات.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
01:17 PM

"كورونا".. هل هبط على الكرة الأرضية من الفضاء؟

نيزك انفجر فوق الصين في أكتوبر 2019 قد يكون مصدره

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب فيتشسلاف إيلين؛ رئيس قسم معهد المشكلات الطبية الحيوية في أكاديمية العلوم الروسية، عن قناعته بأن فيروس "كورونا" ليس مستبعداً سقوطه مع نيزك في الأراضي الصينية.

وقال "إيلين" في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: أعلن تشاندرا ويكراسينخ؛ عالم الأحياء الخارجية الشهير من جامعة الكارديف في ويلز -قبل أيام- أنه لا يستبعد أن يكون فيروس كورونا قد سقط على الأرض مع النيزك الذي انفجر فوق الصين في شهر أكتوبر 2019.

وذكر الخبير الروسي رداً على سؤال لمراسل الوكالة، هل هذا ممكن؟ "نعم ممكن".

وأضاف: يجب إجراء دراسة لتركيب الحمض النووي للفيروسات المماثلة خلال رحلة طويلة في الفضاء.

ويخطط لإجراء مثل هذه التجربة عامي 2023 و2024 عند إطلاق جهاز Bion-M رقم 2.

ووفق ما نشرته اليوم وكالة سبوتنيك تتضمن هذه التجربة إطلاق "نيزك" صخري توجد على سطحه الخارجي ثقوب فيها بكتيريا مقاومة لدرجات الحرارة العالية وبعض المواد الكيميائية التي يمكن أن تشكل الأساس في تركيب المواد العضوية.. الهدف الرئيس لهذه التجربة، هو التحقق مما إذا كانت الحياة على الأرض قد جلبت من الفضاء.

وأردف: هذه تجربة مثيرة للغاية من وجهة نظر إمكانية نقل المواد البيولوجية، بما فيها سلاسل النوكليوتيدات التي يمكن أن تكون أساس تركيب أي شيء شبيه بالفيروسات.

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