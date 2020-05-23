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تنبيه.. أمطار خفيفة على نجران تستمر حتى الساعة الـ3 مساءً

الأرصاد: مصحوبةً برياح سطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار خفيفة، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة)، وتستمر حتى الساعة الـ3 مساءً بمشيئة الله.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه.. أمطار خفيفة على نجران تستمر حتى الساعة الـ3 مساءً
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار خفيفة، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة)، وتستمر حتى الساعة الـ3 مساءً بمشيئة الله.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
11:06 AM

تنبيه.. أمطار خفيفة على نجران تستمر حتى الساعة الـ3 مساءً

الأرصاد: مصحوبةً برياح سطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار خفيفة، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة)، وتستمر حتى الساعة الـ3 مساءً بمشيئة الله.

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