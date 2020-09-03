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أكثر من 28500 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الجوف

منذ بدء العمل من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية

قدمت عيادات "تطمن" في الجوف، خدماتها لـ"28596" مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، من خلال 3 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.

وأوضحت "صحة الجوف" أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 28500 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الجوف
سبق

قدمت عيادات "تطمن" في الجوف، خدماتها لـ"28596" مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، من خلال 3 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.

وأوضحت "صحة الجوف" أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
10:29 AM

أكثر من 28500 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الجوف

منذ بدء العمل من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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قدمت عيادات "تطمن" في الجوف، خدماتها لـ"28596" مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، من خلال 3 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.

وأوضحت "صحة الجوف" أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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