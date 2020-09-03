أكثر من 28500 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الجوف
منذ بدء العمل من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية
قدمت عيادات "تطمن" في الجوف، خدماتها لـ"28596" مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، من خلال 3 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.
وأوضحت "صحة الجوف" أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
أكثر من 28500 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الجوف
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-09-03
قدمت عيادات "تطمن" في الجوف، خدماتها لـ"28596" مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، من خلال 3 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.
وأوضحت "صحة الجوف" أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
10:29 AM
أكثر من 28500 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الجوف
منذ بدء العمل من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية
قدمت عيادات "تطمن" في الجوف، خدماتها لـ"28596" مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، من خلال 3 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.
وأوضحت "صحة الجوف" أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.