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"بلومبيرج": تعافي السعودية من هجمات "أرامكو" أسرع من المتوقع

استعادت طاقتها الإنتاجية إلى مستوياتها ما قبل الاعتداء

نقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن السعودية تمكنت من استعادة طاقتها الإنتاجية للنفط إلى أكثر من 11 مليون برميل يومياً، ما يؤكد أن المملكة تتعافى بشكل أسرع من المتوقع من هجمات أرامكو.

وأفادت المصادر بأن "أرامكو" أبلغت محللي صناعة النفط في الظهران أنها استعادت طاقتها الإنتاجية إلى مستوياتها قبل الهجمات، والبالغة 4.9 ملايين برميل يومياً في بقيق و1.3 مليون برميل يومياً في خريص.

وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية، ذكرت "بلومبرج" أن هذه الأنباء أدّت إلى انخفاض سعر الخام بمقدار 1.7 في المائة في لندن، بعد أن أدّت الهجمات في وقت سابق من هذا الشهر إلى ارتفاع قياسي في أسعار النفط.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلومبيرج": تعافي السعودية من هجمات "أرامكو" أسرع من المتوقع
سبق

نقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن السعودية تمكنت من استعادة طاقتها الإنتاجية للنفط إلى أكثر من 11 مليون برميل يومياً، ما يؤكد أن المملكة تتعافى بشكل أسرع من المتوقع من هجمات أرامكو.

وأفادت المصادر بأن "أرامكو" أبلغت محللي صناعة النفط في الظهران أنها استعادت طاقتها الإنتاجية إلى مستوياتها قبل الهجمات، والبالغة 4.9 ملايين برميل يومياً في بقيق و1.3 مليون برميل يومياً في خريص.

وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية، ذكرت "بلومبرج" أن هذه الأنباء أدّت إلى انخفاض سعر الخام بمقدار 1.7 في المائة في لندن، بعد أن أدّت الهجمات في وقت سابق من هذا الشهر إلى ارتفاع قياسي في أسعار النفط.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
03:51 PM

"بلومبيرج": تعافي السعودية من هجمات "أرامكو" أسرع من المتوقع

استعادت طاقتها الإنتاجية إلى مستوياتها ما قبل الاعتداء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن السعودية تمكنت من استعادة طاقتها الإنتاجية للنفط إلى أكثر من 11 مليون برميل يومياً، ما يؤكد أن المملكة تتعافى بشكل أسرع من المتوقع من هجمات أرامكو.

وأفادت المصادر بأن "أرامكو" أبلغت محللي صناعة النفط في الظهران أنها استعادت طاقتها الإنتاجية إلى مستوياتها قبل الهجمات، والبالغة 4.9 ملايين برميل يومياً في بقيق و1.3 مليون برميل يومياً في خريص.

وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية، ذكرت "بلومبرج" أن هذه الأنباء أدّت إلى انخفاض سعر الخام بمقدار 1.7 في المائة في لندن، بعد أن أدّت الهجمات في وقت سابق من هذا الشهر إلى ارتفاع قياسي في أسعار النفط.

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