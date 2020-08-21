حساب المواطن: 3.7 مليون مستفيد رئيسي في دفعة أغسطس

قال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني: إن 44% من إجمالي المستفيدين، تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ مقداره 1049 ريالًا للأسرة الواحدة في دفعة شهر أغسطس؛ مشيرًا إلى أن أرباب الأسر المتقدمين في هذه الدفعة أكثرُ من 2.2 مليون رب أسرة؛ بينما بلغ عدد التابعين أكثرَ من 8.7 مليون تابع لأرباب الأسر؛ مشكّلين 60%؛ فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.5 مليون مستفيد؛ ليشكلوا ما نسبته 40% من إجمالي المستفيدين؛ ليصل مجموع المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي البرنامج البنكية منذ انطلاق البرنامج إلى يوم 10 أغسطس الجاري، أكثر من 50 مليار ريال، وبلغ إجمالي مبالغ التعويضات المدفوعة بأثر رجعي من الدفعة الأولى إلى الدفعة 21، أكثر من 370 مليون ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج، أن نسبة الذكور من أرباب الأسر بلغ 93%؛ بينما بلغت نسبة الإناث المتقدمات كربات أسر 7%، وقُدرت نسبة الإناث المستقلات 52% البالغ عددهن أكثر من 781 ألف مستفيدة مقارنةً بالذكور المشكّلين 48%، البالغ عددهم أكثر من 718 ألف مستفيد؛ مؤكدًا أن 83% من إجمالي المستقلين نالوا الاستحقاق الكامل؛ فيما تحصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى؛ وبذلك ارتفع عدد المستفيدين من البرنامج في دفعة الشهر الحالي من أرباب أسر ومستقلين إلى أكثر من 3.77 مليون مستفيد بزيادة بلغت + 0.6% مقارنةً بدفعة شهر يوليو الماضي.

وأضاف القحطاني أن شروط الأهلية للاستفادة من البرنامج، تستوجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة؛ بحيث لا يقيم خارجها لأكثر من 90 يومًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ويُستثنى من ذلك مَن يثبت أن تواجده في الخارج لعذر، كما يُشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتتوافق البيانات المفصَح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.