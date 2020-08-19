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روسيا تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق بحر البلطيق

ابتعدت عن الحدود مع اقتراب أخرى تابعة لموسكو منها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأربعاء)، اعتراض طائرة تجسس أمريكية فوق بحر البلطيق.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الوزارة، أن طائرة التجسس الأمريكية ابتعدت عن الحدود الروسية عندما اقتربت منها طائرة روسية، وفقاً لـ"رويترز".

وزارة الدفاع الروسية

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روسيا تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق بحر البلطيق
سبق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأربعاء)، اعتراض طائرة تجسس أمريكية فوق بحر البلطيق.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الوزارة، أن طائرة التجسس الأمريكية ابتعدت عن الحدود الروسية عندما اقتربت منها طائرة روسية، وفقاً لـ"رويترز".

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
07:25 PM

روسيا تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق بحر البلطيق

ابتعدت عن الحدود مع اقتراب أخرى تابعة لموسكو منها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,209

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأربعاء)، اعتراض طائرة تجسس أمريكية فوق بحر البلطيق.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الوزارة، أن طائرة التجسس الأمريكية ابتعدت عن الحدود الروسية عندما اقتربت منها طائرة روسية، وفقاً لـ"رويترز".

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