ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الوزارة، أن طائرة التجسس الأمريكية ابتعدت عن الحدود الروسية عندما اقتربت منها طائرة روسية، وفقاً لـ"رويترز".

روسيا تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق بحر البلطيق صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-19 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأربعاء)، اعتراض طائرة تجسس أمريكية فوق بحر البلطيق. ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الوزارة، أن طائرة التجسس الأمريكية ابتعدت عن الحدود الروسية عندما اقتربت منها طائرة روسية، وفقاً لـ"رويترز".

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441 07:25 PM

روسيا تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق بحر البلطيق ابتعدت عن الحدود مع اقتراب أخرى تابعة لموسكو منها





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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأربعاء)، اعتراض طائرة تجسس أمريكية فوق بحر البلطيق.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الوزارة، أن طائرة التجسس الأمريكية ابتعدت عن الحدود الروسية عندما اقتربت منها طائرة روسية، وفقاً لـ"رويترز".