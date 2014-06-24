النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. لجنة مكافحة التبغ تضبط مواد مخالفة في الطائف

مندوب "الصحة" حرّر غرامات مالية.. بعد تنفيذ جولة ميدانية

‬ نفّذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة الطائف، ضمن جهودها للوقوف على منافذ البيع لتطبيق نظام مكافحة التدخين، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية، أسفرت عن رصد العديد من المخالفات.

وتمثلت المخالفات في وجود مواد غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وهي: تمباك - معسل - مادة تُسمى (حوت) - كذلك عدم وجود لوحات تحذيرية بأضرار التدخين.

وتم إعداد محضر بالمخالفات المرصودة وعددها ثلاث مخالفات، واتخاذ الإجراء النظامي حيالها، فيما حرر مندوب الصحة ضمن اللجنة غرامات مالية في الجولة، مع مصادرة المواد المخالفة لنظام مكافحة التدخين، بعد تحرير 3 تعهدات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بالصور.. لجنة مكافحة التبغ تضبط مواد مخالفة في الطائف
سبق

‬ نفّذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة الطائف، ضمن جهودها للوقوف على منافذ البيع لتطبيق نظام مكافحة التدخين، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية، أسفرت عن رصد العديد من المخالفات.

وتمثلت المخالفات في وجود مواد غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وهي: تمباك - معسل - مادة تُسمى (حوت) - كذلك عدم وجود لوحات تحذيرية بأضرار التدخين.

وتم إعداد محضر بالمخالفات المرصودة وعددها ثلاث مخالفات، واتخاذ الإجراء النظامي حيالها، فيما حرر مندوب الصحة ضمن اللجنة غرامات مالية في الجولة، مع مصادرة المواد المخالفة لنظام مكافحة التدخين، بعد تحرير 3 تعهدات.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
05:42 PM

بالصور.. لجنة مكافحة التبغ تضبط مواد مخالفة في الطائف

مندوب "الصحة" حرّر غرامات مالية.. بعد تنفيذ جولة ميدانية

A A A
فهد العتيبي - الطائف
4
2,073

‬ نفّذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة الطائف، ضمن جهودها للوقوف على منافذ البيع لتطبيق نظام مكافحة التدخين، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية، أسفرت عن رصد العديد من المخالفات.

وتمثلت المخالفات في وجود مواد غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وهي: تمباك - معسل - مادة تُسمى (حوت) - كذلك عدم وجود لوحات تحذيرية بأضرار التدخين.

وتم إعداد محضر بالمخالفات المرصودة وعددها ثلاث مخالفات، واتخاذ الإجراء النظامي حيالها، فيما حرر مندوب الصحة ضمن اللجنة غرامات مالية في الجولة، مع مصادرة المواد المخالفة لنظام مكافحة التدخين، بعد تحرير 3 تعهدات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,772
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,215
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,413
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,986

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

محمد الصيعري
المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان
ولا ظـل حائـط

ولا ظـل حائـط

أحمد عجب
الآباء مخلوقات من نور

الآباء مخلوقات من نور

مها الجبر
"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة