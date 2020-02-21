النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تحت رئاسة المملكة.. الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين

يُعقد غدًا في الرياض.. يناقش آفاق الاقتصاد العالمي وخيارات السياسات لدعم النمو

يُعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 22 إلى 23 فبراير 2020م، الاجتماعُ الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

وسيشارك في الاجتماع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين والدول المدعوة، بالإضافة إلى رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.

وسيرأس الاجتماع وزيرُ المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي.

وسيناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية آفاق الاقتصاد العالمي، وخيارات السياسات لدعم النمو الاقتصادي، والتصدي للمخاطر المحيطة به.

كما سيناقش أولويات رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، تحت هدفها العام المتمثل في "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، التي تتضمن تعزيز إتاحة الفرص للجميع، ومعالجة التحديات الضريبية الناجمة من التحول إلى الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من التقنية في البنية التحتية، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، وتأطير المسائل الرقابية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي.

وعلى هامش الاجتماع، ستقوم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بعقد مؤتمر وزاري لمجموعة العشرين عن الضرائب الدولية في الرياض بتاريخ 22 فبراير 2020؛ حيث سيناقش المؤتمر التطورات في الشفافية الضريبية، وسبل تعزيز الجهود لمعالجة التحديات الضريبية الناجمة من التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

وسيقدم معالي وزير المالية محمد الجدعان، الكلمةَ الافتتاحية للمؤتمر، وسيشارك في مناقشات ضرائب الاقتصاد الرقمي.

ولمزيد من المعلومات المتعلقة بمجموعة العشرين وبرنامج رئاسة المملكة للمجموعة والحصول على نسخة كاملة من برنامج الفعاليات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.g20.org.

الرياض قمة مجموعة العشرين بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تحت رئاسة المملكة.. الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين
سبق

يُعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 22 إلى 23 فبراير 2020م، الاجتماعُ الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

وسيشارك في الاجتماع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين والدول المدعوة، بالإضافة إلى رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.

وسيرأس الاجتماع وزيرُ المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي.

وسيناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية آفاق الاقتصاد العالمي، وخيارات السياسات لدعم النمو الاقتصادي، والتصدي للمخاطر المحيطة به.

كما سيناقش أولويات رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، تحت هدفها العام المتمثل في "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، التي تتضمن تعزيز إتاحة الفرص للجميع، ومعالجة التحديات الضريبية الناجمة من التحول إلى الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من التقنية في البنية التحتية، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، وتأطير المسائل الرقابية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي.

وعلى هامش الاجتماع، ستقوم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بعقد مؤتمر وزاري لمجموعة العشرين عن الضرائب الدولية في الرياض بتاريخ 22 فبراير 2020؛ حيث سيناقش المؤتمر التطورات في الشفافية الضريبية، وسبل تعزيز الجهود لمعالجة التحديات الضريبية الناجمة من التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

وسيقدم معالي وزير المالية محمد الجدعان، الكلمةَ الافتتاحية للمؤتمر، وسيشارك في مناقشات ضرائب الاقتصاد الرقمي.

ولمزيد من المعلومات المتعلقة بمجموعة العشرين وبرنامج رئاسة المملكة للمجموعة والحصول على نسخة كاملة من برنامج الفعاليات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.g20.org.

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
02:40 PM

تحت رئاسة المملكة.. الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين

يُعقد غدًا في الرياض.. يناقش آفاق الاقتصاد العالمي وخيارات السياسات لدعم النمو

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
220

يُعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 22 إلى 23 فبراير 2020م، الاجتماعُ الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

وسيشارك في الاجتماع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين والدول المدعوة، بالإضافة إلى رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.

وسيرأس الاجتماع وزيرُ المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي.

وسيناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية آفاق الاقتصاد العالمي، وخيارات السياسات لدعم النمو الاقتصادي، والتصدي للمخاطر المحيطة به.

كما سيناقش أولويات رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، تحت هدفها العام المتمثل في "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، التي تتضمن تعزيز إتاحة الفرص للجميع، ومعالجة التحديات الضريبية الناجمة من التحول إلى الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من التقنية في البنية التحتية، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، وتأطير المسائل الرقابية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي.

وعلى هامش الاجتماع، ستقوم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بعقد مؤتمر وزاري لمجموعة العشرين عن الضرائب الدولية في الرياض بتاريخ 22 فبراير 2020؛ حيث سيناقش المؤتمر التطورات في الشفافية الضريبية، وسبل تعزيز الجهود لمعالجة التحديات الضريبية الناجمة من التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

وسيقدم معالي وزير المالية محمد الجدعان، الكلمةَ الافتتاحية للمؤتمر، وسيشارك في مناقشات ضرائب الاقتصاد الرقمي.

ولمزيد من المعلومات المتعلقة بمجموعة العشرين وبرنامج رئاسة المملكة للمجموعة والحصول على نسخة كاملة من برنامج الفعاليات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.g20.org.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,727
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,945
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,489
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,837

كاريكاتير

"بين الحقيقة والإدعاء"

المقالات

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة