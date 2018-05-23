أمانة مكة تمدد مهلة نقل ورش "الكعكية".. والمستثمرون: كبّدنا خسائر فادحة

في ردّ تلقته "سبق" بعد شكاوى عدد منهم في الموقع الجديد للمدينة

أكدت أمانة العاصمة المقدسة أن مهلة إغلاق ونقل ورش حي الكعكية، تم تمديده إلى ما بعد موسم حج هذا العام؛ بعد أن كان مقرراً نقلها إلى المدينة الصناعية الجديدة بالعكيشية، في الثلاثين من شعبان الماضي.

جاء ذلك في رد تلقّته "سبق" بعد شكاوى عدد من المستثمرين في الموقع الجديد للمدينة الصناعية بالعكيشية، وما اتهموه الأمانة من تكبدهم الخسائر؛ بسبب عدم إغلاق الموقع القديم الواقع بحي الكعكية.

وقال أحد المستثمرين في الموقع الجديد "نبيل الغامدي" في شكوى بعث بها إلى "سبق": رفضت أمانة العاصمة المقدسة إصدار أي تراخيص لورش السيارات خارج المدن الصناعية؛ وقد استأجرت أنا وغيري في مدينة السيارات بالعكيشية لإنشاء ورشة لإصلاح المركبات بمبلغ ٦٢ ألف ريال أجرة سنوية؛ بناءً على توجيه الأمانة بإغلاق جميع الورش ونقلها لمدينة السبارات بالعكيشية وذلك في تاريخ ٣٠/ ٨/ ١٤٤٠هـ.

وأضاف: حتى تاريخ اليوم ما زالت صناعية الكعكية تعمل بكامل طاقتها، ولم يتم إغلاق أي ورشة، ما تسبب ذلك لنا في خسائر كبيرة، حيث إن هذه المدة محسوبة علينا من العقود، ولن نستطيع العمل؛ لأن أصحاب السيارات لن يتجهوا إلى العكيشية في ظل وجود ورش أقرب في الكعكية داخل المدينة.

وأشار إلى أن مشروعه كان بتمويل من بنك التنمية ومطالب بإنهاء الإجراءات، وإلا سيتم إلغاء التمويل من قِبل البنك في ظل الخسائر الفادحة، وعدم تنفيذ الأمانة وعودها بإغلاق ورش الكعكية في موعدها المحدد.

من جهتها، قالت أمانة العاصمة المقدسة، في ردّها على استفسار المستثمرين في المدينة الصناعية الجديدة بالعكيشية، وعن تساؤلهم عن موعد إغلاق الورش الواقعة في حي الكعكية، والتي أعلنت الأمانة سابقاً أنها ستقوم بإغلاقها في تاريخ 30 شعبان الماضي بعد إعطائهم مهلة شهرين، إن الأعمال ما زالت جارية لتجهيز الموقع الجديد للمدينة الصناعية بالعكيشية، وقد وجّه الأمين بتمديد مهلة النقل إلى بعد موسم الحج لسريان عقود المستثمرين الإيجارية مع التأكيد على بلدية الشوقية الفرعية بعدم تجديد أي رخصة ومتابعة تنفيذ النقل".