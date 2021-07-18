وأوضحت بلدية العمرة أن الفرق الرقابية نفذت جولات ميدانية رصدت خلالها مسلخاُ عشوائياً داخل حوش شعبي تديره عمالة مخالفة تقوم بذبح المواشي بطرق عشوائية في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية ولا تتبع وسائل السلامة في الذبح، بالإضافة إلى عدم وجود رخصة لمزاولة النشاط، مشيرةً إلى ضبط 14 رأساً من الغنم و تسليمها إلى إدارة وحدة الذبح، وجرى على إثر ذلك إغلاق الموقع فوراً.

ضبط مسلخ عشوائي مخالف و14 رأساً من الأغنام بـ"عمرة مكة" عبدالرزاق البجالي سبق 2021-07-18 ضبطت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مسلخاً عشوائياً مخالفاً يعمل دون تصريح ضمن نطاق البلدية تديره عمالة مخالفة للأنظمة. وأوضحت بلدية العمرة أن الفرق الرقابية نفذت جولات ميدانية رصدت خلالها مسلخاُ عشوائياً داخل حوش شعبي تديره عمالة مخالفة تقوم بذبح المواشي بطرق عشوائية في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية ولا تتبع وسائل السلامة في الذبح، بالإضافة إلى عدم وجود رخصة لمزاولة النشاط، مشيرةً إلى ضبط 14 رأساً من الغنم و تسليمها إلى إدارة وحدة الذبح، وجرى على إثر ذلك إغلاق الموقع فوراً.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 02:52 PM

ضبط مسلخ عشوائي مخالف و14 رأساً من الأغنام بـ"عمرة مكة" يدار في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية ولا تتبع وسائل السلامة في الذبح





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ضبطت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مسلخاً عشوائياً مخالفاً يعمل دون تصريح ضمن نطاق البلدية تديره عمالة مخالفة للأنظمة.

وأوضحت بلدية العمرة أن الفرق الرقابية نفذت جولات ميدانية رصدت خلالها مسلخاُ عشوائياً داخل حوش شعبي تديره عمالة مخالفة تقوم بذبح المواشي بطرق عشوائية في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية ولا تتبع وسائل السلامة في الذبح، بالإضافة إلى عدم وجود رخصة لمزاولة النشاط، مشيرةً إلى ضبط 14 رأساً من الغنم و تسليمها إلى إدارة وحدة الذبح، وجرى على إثر ذلك إغلاق الموقع فوراً.