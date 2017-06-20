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"صحة عسير" تدشن خدمة الرعاية المنزلية لأطفال التوحد

في مستشفى خميس مشيط للولادة

أوضحت صحة عسير أنه تم تدشين مبادرة الرعاية المنزلية لأطفال التوحد بمنطقة عسير وذلك بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال بالشراكة بين مركز اضطرابات النمو والتوحد بالمستشفى وإدارة الطب المنزلي بصحة عسير.

وكانت المبادرة قد تم تدشينها في مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال وذلك بهدف الوصول إلى الفئة المستهدفة بخدمات البرنامج في منازلهم عبر زيارات الطب المنزلي.

وحضر التدشين مدير عام الطب المنزلي بوزارة الصحة الدكتور علي الغامدي، والمشرف العام على مراكز النمو والتوحد بالمملكة الدكتورة سميرة الغامدي، ومدير الطب المنزلي بصحة عسير الدكتور محمد فايع، ومدير مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال الدكتور عبدالله الوادعي.

وقام الفريق بعد ذلك بعمل زيارات ميدانية لعددٍ من المرضى المشمولين بالخدمة في منازلهم وإجراء الفحوص اللازمة لهم والتأكد من وضعهم الصحي وتلبية احتياجاتهم الصحية.

وأكدت صحة عسير أن هذه الخطوة تأتي ضمن الأهداف التي تسعى لتحقيقها والعمل عليها سعيًا لتحقيق متطلبات برنامج التحول الوطني2020 ورؤية المملكة 2030 وذلك لتحسين أداء القطاع الصحي وتعزيز الشراكة المجتمعية على جميع الأصعدة وفي كل المجالات.

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"صحة عسير" تدشن خدمة الرعاية المنزلية لأطفال التوحد
سبق

أوضحت صحة عسير أنه تم تدشين مبادرة الرعاية المنزلية لأطفال التوحد بمنطقة عسير وذلك بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال بالشراكة بين مركز اضطرابات النمو والتوحد بالمستشفى وإدارة الطب المنزلي بصحة عسير.

وكانت المبادرة قد تم تدشينها في مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال وذلك بهدف الوصول إلى الفئة المستهدفة بخدمات البرنامج في منازلهم عبر زيارات الطب المنزلي.

وحضر التدشين مدير عام الطب المنزلي بوزارة الصحة الدكتور علي الغامدي، والمشرف العام على مراكز النمو والتوحد بالمملكة الدكتورة سميرة الغامدي، ومدير الطب المنزلي بصحة عسير الدكتور محمد فايع، ومدير مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال الدكتور عبدالله الوادعي.

وقام الفريق بعد ذلك بعمل زيارات ميدانية لعددٍ من المرضى المشمولين بالخدمة في منازلهم وإجراء الفحوص اللازمة لهم والتأكد من وضعهم الصحي وتلبية احتياجاتهم الصحية.

وأكدت صحة عسير أن هذه الخطوة تأتي ضمن الأهداف التي تسعى لتحقيقها والعمل عليها سعيًا لتحقيق متطلبات برنامج التحول الوطني2020 ورؤية المملكة 2030 وذلك لتحسين أداء القطاع الصحي وتعزيز الشراكة المجتمعية على جميع الأصعدة وفي كل المجالات.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
10:07 PM

"صحة عسير" تدشن خدمة الرعاية المنزلية لأطفال التوحد

في مستشفى خميس مشيط للولادة

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بندر آل عوض - عسير
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أوضحت صحة عسير أنه تم تدشين مبادرة الرعاية المنزلية لأطفال التوحد بمنطقة عسير وذلك بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال بالشراكة بين مركز اضطرابات النمو والتوحد بالمستشفى وإدارة الطب المنزلي بصحة عسير.

وكانت المبادرة قد تم تدشينها في مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال وذلك بهدف الوصول إلى الفئة المستهدفة بخدمات البرنامج في منازلهم عبر زيارات الطب المنزلي.

وحضر التدشين مدير عام الطب المنزلي بوزارة الصحة الدكتور علي الغامدي، والمشرف العام على مراكز النمو والتوحد بالمملكة الدكتورة سميرة الغامدي، ومدير الطب المنزلي بصحة عسير الدكتور محمد فايع، ومدير مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال الدكتور عبدالله الوادعي.

وقام الفريق بعد ذلك بعمل زيارات ميدانية لعددٍ من المرضى المشمولين بالخدمة في منازلهم وإجراء الفحوص اللازمة لهم والتأكد من وضعهم الصحي وتلبية احتياجاتهم الصحية.

وأكدت صحة عسير أن هذه الخطوة تأتي ضمن الأهداف التي تسعى لتحقيقها والعمل عليها سعيًا لتحقيق متطلبات برنامج التحول الوطني2020 ورؤية المملكة 2030 وذلك لتحسين أداء القطاع الصحي وتعزيز الشراكة المجتمعية على جميع الأصعدة وفي كل المجالات.

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