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شاهد.. الإطاحة بعمالة حوّلت منزلًا إلى مصنع زيوت وقهوة مغشوشة بالرياض

فيما جرى مصادرة جميع الكميات وتسليم المخالفين للجهات الأمنية للإجراءات

أطاحت الفِرَق الرقابية -بالتعاون مع الحملة الأمنية المشتركة بالرياض- بعمالة مخالفة اتخذت منزلًا لتصنيع زيوت الشعر والجسم والغش في القهوة.

وكشف مقطع الفيديو الذي بثته وزارة التجارة عبر حسابها، ‏عن إلقاء القبض على عمالة مخالفة تستغل منزلًا لتصنيع زيوت الشعر والجسم باستخدام (زيت الطبخ)، والغش بالقهوة والهيل والبهارات.

وأضافت الوزارة أنه ‏تم مصادرة جميع الكميات وتسليم المخالفين للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وزارة التجارة

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شاهد.. الإطاحة بعمالة حوّلت منزلًا إلى مصنع زيوت وقهوة مغشوشة بالرياض
سبق

أطاحت الفِرَق الرقابية -بالتعاون مع الحملة الأمنية المشتركة بالرياض- بعمالة مخالفة اتخذت منزلًا لتصنيع زيوت الشعر والجسم والغش في القهوة.

وكشف مقطع الفيديو الذي بثته وزارة التجارة عبر حسابها، ‏عن إلقاء القبض على عمالة مخالفة تستغل منزلًا لتصنيع زيوت الشعر والجسم باستخدام (زيت الطبخ)، والغش بالقهوة والهيل والبهارات.

وأضافت الوزارة أنه ‏تم مصادرة جميع الكميات وتسليم المخالفين للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
02:05 PM

شاهد.. الإطاحة بعمالة حوّلت منزلًا إلى مصنع زيوت وقهوة مغشوشة بالرياض

فيما جرى مصادرة جميع الكميات وتسليم المخالفين للجهات الأمنية للإجراءات

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أحمد العبدالله - الرياض
1
576

أطاحت الفِرَق الرقابية -بالتعاون مع الحملة الأمنية المشتركة بالرياض- بعمالة مخالفة اتخذت منزلًا لتصنيع زيوت الشعر والجسم والغش في القهوة.

وكشف مقطع الفيديو الذي بثته وزارة التجارة عبر حسابها، ‏عن إلقاء القبض على عمالة مخالفة تستغل منزلًا لتصنيع زيوت الشعر والجسم باستخدام (زيت الطبخ)، والغش بالقهوة والهيل والبهارات.

وأضافت الوزارة أنه ‏تم مصادرة جميع الكميات وتسليم المخالفين للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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