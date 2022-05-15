شاهد.. الإطاحة بعمالة حوّلت منزلًا إلى مصنع زيوت وقهوة مغشوشة بالرياض
فيما جرى مصادرة جميع الكميات وتسليم المخالفين للجهات الأمنية للإجراءات
أطاحت الفِرَق الرقابية -بالتعاون مع الحملة الأمنية المشتركة بالرياض- بعمالة مخالفة اتخذت منزلًا لتصنيع زيوت الشعر والجسم والغش في القهوة.
وكشف مقطع الفيديو الذي بثته وزارة التجارة عبر حسابها، عن إلقاء القبض على عمالة مخالفة تستغل منزلًا لتصنيع زيوت الشعر والجسم باستخدام (زيت الطبخ)، والغش بالقهوة والهيل والبهارات.
وأضافت الوزارة أنه تم مصادرة جميع الكميات وتسليم المخالفين للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وزارة التجارة
شاهد.. الإطاحة بعمالة حوّلت منزلًا إلى مصنع زيوت وقهوة مغشوشة بالرياض
أحمد العبدالله
سبق
2020-05-15
أطاحت الفِرَق الرقابية -بالتعاون مع الحملة الأمنية المشتركة بالرياض- بعمالة مخالفة اتخذت منزلًا لتصنيع زيوت الشعر والجسم والغش في القهوة.
وكشف مقطع الفيديو الذي بثته وزارة التجارة عبر حسابها، عن إلقاء القبض على عمالة مخالفة تستغل منزلًا لتصنيع زيوت الشعر والجسم باستخدام (زيت الطبخ)، والغش بالقهوة والهيل والبهارات.
وأضافت الوزارة أنه تم مصادرة جميع الكميات وتسليم المخالفين للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
02:05 PM
شاهد.. الإطاحة بعمالة حوّلت منزلًا إلى مصنع زيوت وقهوة مغشوشة بالرياض
فيما جرى مصادرة جميع الكميات وتسليم المخالفين للجهات الأمنية للإجراءات
أطاحت الفِرَق الرقابية -بالتعاون مع الحملة الأمنية المشتركة بالرياض- بعمالة مخالفة اتخذت منزلًا لتصنيع زيوت الشعر والجسم والغش في القهوة.
وكشف مقطع الفيديو الذي بثته وزارة التجارة عبر حسابها، عن إلقاء القبض على عمالة مخالفة تستغل منزلًا لتصنيع زيوت الشعر والجسم باستخدام (زيت الطبخ)، والغش بالقهوة والهيل والبهارات.
وأضافت الوزارة أنه تم مصادرة جميع الكميات وتسليم المخالفين للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.