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زخات وسحب.. خريطة "مطرية رمضان" في يومها الـ11 بتوقيع "المسند"

قال: رياح شمالية نشطة ‏ومخفضة نسبياً لدرجة الحرارة في معظم المناطق

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبد الله المسند، إن الحالة المطرية الرمضانية الثانية مستمرة في يومها 11.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر" ،اليوم: "من المتوقع أن تضعف الحالة عما كانت عليه من قبل".

وتابع: "اليوم متوقع أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من ‫#عسير ‫#جازان ‫#الباحة ‫#مكة، وربما أيضاً تتشكل بعض السحب التي قد يهطل منها زخات مطرية على أجزاء من الساحل الشرقي (‫#الشرقية)".

وقال: "متوقع أن تكون الرياح شمالية نشطة، ‏ومخفضة نسبياً لدرجة الحرارة في معظم المناطق.. هذا والله أعلم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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زخات وسحب.. خريطة "مطرية رمضان" في يومها الـ11 بتوقيع "المسند"
سبق

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبد الله المسند، إن الحالة المطرية الرمضانية الثانية مستمرة في يومها 11.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر" ،اليوم: "من المتوقع أن تضعف الحالة عما كانت عليه من قبل".

وتابع: "اليوم متوقع أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من ‫#عسير ‫#جازان ‫#الباحة ‫#مكة، وربما أيضاً تتشكل بعض السحب التي قد يهطل منها زخات مطرية على أجزاء من الساحل الشرقي (‫#الشرقية)".

وقال: "متوقع أن تكون الرياح شمالية نشطة، ‏ومخفضة نسبياً لدرجة الحرارة في معظم المناطق.. هذا والله أعلم".

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
10:44 AM

زخات وسحب.. خريطة "مطرية رمضان" في يومها الـ11 بتوقيع "المسند"

قال: رياح شمالية نشطة ‏ومخفضة نسبياً لدرجة الحرارة في معظم المناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبد الله المسند، إن الحالة المطرية الرمضانية الثانية مستمرة في يومها 11.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر" ،اليوم: "من المتوقع أن تضعف الحالة عما كانت عليه من قبل".

وتابع: "اليوم متوقع أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من ‫#عسير ‫#جازان ‫#الباحة ‫#مكة، وربما أيضاً تتشكل بعض السحب التي قد يهطل منها زخات مطرية على أجزاء من الساحل الشرقي (‫#الشرقية)".

وقال: "متوقع أن تكون الرياح شمالية نشطة، ‏ومخفضة نسبياً لدرجة الحرارة في معظم المناطق.. هذا والله أعلم".

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