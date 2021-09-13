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شرطة حائل: توقيف شخصين ظهرا في مقطع فيديو في مشاجرة مع فتاة

إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى أنها تعرضت لاعتداء منهما

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة مع فتاة أثناء وجودهما في مرفق عام بمدينة حائل، وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الفتاة تعرضت لاعتداء من الشابين.

وأبان أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما لفرع النيابة العامة.

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شرطة حائل: توقيف شخصين ظهرا في مقطع فيديو في مشاجرة مع فتاة
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة مع فتاة أثناء وجودهما في مرفق عام بمدينة حائل، وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الفتاة تعرضت لاعتداء من الشابين.

وأبان أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما لفرع النيابة العامة.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
09:45 PM
اخر تعديل
14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
03:36 AM

شرطة حائل: توقيف شخصين ظهرا في مقطع فيديو في مشاجرة مع فتاة

إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى أنها تعرضت لاعتداء منهما

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة مع فتاة أثناء وجودهما في مرفق عام بمدينة حائل، وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الفتاة تعرضت لاعتداء من الشابين.

وأبان أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما لفرع النيابة العامة.

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