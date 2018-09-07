النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستشفى العارضة يكرّم مديره لاختياره ضمن "سفراء جازان"

المنسوبون نظموا حفلاً لشكره على زرع روح التفاني والتميز

نظّم منسوبي مستشفى العارضة العام، حفل تكريم لمدير المستشفى الصيدلي حسن بن أحمد عواشي بمناسبة اختياره ضمن "سفراء جازان".

وفي بداية الحفل، قال رئيس المجلس البلدي ومدير التموين بالمستشفى محمد ماطر المحزري : اعتدنا من الصيدلي حسن عواشي تكريم وتحفيز المتميزين من كوارد المستشفى وزرع روح التفاني والمنافسة الشريفة في خدمة المرضى وجاء الْيَوْم لتقديم الشكر لمن زرع روح التميز وغرس روح التفاني بين الموظفين.

وأضاف: هذا ما أردنا تطبيقه معه بعدما رأينا فيه كل معاني التميز والتفاني والإخاء في عمله ومع الموظفين وضرب أروع الامثلة بين الرئيس والمرؤسين.

وأردف: "عواشي" يعد احد الكوادر المؤهلة من أبناء المنطقه علماً وخلقاً ونتطلع معه الى ماهو افضل في خدمة المرضى.

من ناحيته، شكر "عواشي" أعضاء أسرة مستشفى العارضة ووعد بالتطوير لتلبية طموح المحافظة وأبنائها.

‏‫

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مستشفى العارضة يكرّم مديره لاختياره ضمن "سفراء جازان"
سبق

نظّم منسوبي مستشفى العارضة العام، حفل تكريم لمدير المستشفى الصيدلي حسن بن أحمد عواشي بمناسبة اختياره ضمن "سفراء جازان".

وفي بداية الحفل، قال رئيس المجلس البلدي ومدير التموين بالمستشفى محمد ماطر المحزري : اعتدنا من الصيدلي حسن عواشي تكريم وتحفيز المتميزين من كوارد المستشفى وزرع روح التفاني والمنافسة الشريفة في خدمة المرضى وجاء الْيَوْم لتقديم الشكر لمن زرع روح التميز وغرس روح التفاني بين الموظفين.

وأضاف: هذا ما أردنا تطبيقه معه بعدما رأينا فيه كل معاني التميز والتفاني والإخاء في عمله ومع الموظفين وضرب أروع الامثلة بين الرئيس والمرؤسين.

وأردف: "عواشي" يعد احد الكوادر المؤهلة من أبناء المنطقه علماً وخلقاً ونتطلع معه الى ماهو افضل في خدمة المرضى.

من ناحيته، شكر "عواشي" أعضاء أسرة مستشفى العارضة ووعد بالتطوير لتلبية طموح المحافظة وأبنائها.

‏‫

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
06:01 PM

مستشفى العارضة يكرّم مديره لاختياره ضمن "سفراء جازان"

المنسوبون نظموا حفلاً لشكره على زرع روح التفاني والتميز

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
266

نظّم منسوبي مستشفى العارضة العام، حفل تكريم لمدير المستشفى الصيدلي حسن بن أحمد عواشي بمناسبة اختياره ضمن "سفراء جازان".

وفي بداية الحفل، قال رئيس المجلس البلدي ومدير التموين بالمستشفى محمد ماطر المحزري : اعتدنا من الصيدلي حسن عواشي تكريم وتحفيز المتميزين من كوارد المستشفى وزرع روح التفاني والمنافسة الشريفة في خدمة المرضى وجاء الْيَوْم لتقديم الشكر لمن زرع روح التميز وغرس روح التفاني بين الموظفين.

وأضاف: هذا ما أردنا تطبيقه معه بعدما رأينا فيه كل معاني التميز والتفاني والإخاء في عمله ومع الموظفين وضرب أروع الامثلة بين الرئيس والمرؤسين.

وأردف: "عواشي" يعد احد الكوادر المؤهلة من أبناء المنطقه علماً وخلقاً ونتطلع معه الى ماهو افضل في خدمة المرضى.

من ناحيته، شكر "عواشي" أعضاء أسرة مستشفى العارضة ووعد بالتطوير لتلبية طموح المحافظة وأبنائها.

‏‫

شارك برأيك
3
12

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,164
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
47,123
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,944
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,168

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

فوبيـــا الإنجليزي

فوبيـــا الإنجليزي

مها عبدالله الحقباني
هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

عبدالغني الشيخ
الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي
الأولوية للاتحـاد..!!

الأولوية للاتحـاد..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة