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أمير تبوك يؤكد حرص الجميع على خدمة حجاج بيت الله الحرام

خلال استقباله مدير عام الجوازات

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم؛ مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى، والوفد المرافق له.

واطلع الأمير فهد بن سلطان خلال الاستقبال على ما تقدمه الجوازات في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، من خلال ما قدمه مدير عام الجوازات من إيجاز عن هذه الخدمات.

وأكد حرص الجميع على خدمة حجاج بيت الله الحرام؛ تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد - حفظهما الله - ومتابعة وزير الداخلية.

من جهته أعرب مدير عام الجوازات عن شكره وتقديره لأمير تبوك، على هذا اللقاء، وحرصه ومتابعته لأعمال الجوازات، سواء في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، أو في المنطقة.

حضر اللقاء: وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبد الله الحقباني، ومدير جوازات تبوك اللواء سعيد محمد القحطاني.

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أمير تبوك يؤكد حرص الجميع على خدمة حجاج بيت الله الحرام
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم؛ مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى، والوفد المرافق له.

واطلع الأمير فهد بن سلطان خلال الاستقبال على ما تقدمه الجوازات في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، من خلال ما قدمه مدير عام الجوازات من إيجاز عن هذه الخدمات.

وأكد حرص الجميع على خدمة حجاج بيت الله الحرام؛ تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد - حفظهما الله - ومتابعة وزير الداخلية.

من جهته أعرب مدير عام الجوازات عن شكره وتقديره لأمير تبوك، على هذا اللقاء، وحرصه ومتابعته لأعمال الجوازات، سواء في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، أو في المنطقة.

حضر اللقاء: وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبد الله الحقباني، ومدير جوازات تبوك اللواء سعيد محمد القحطاني.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
06:00 PM

أمير تبوك يؤكد حرص الجميع على خدمة حجاج بيت الله الحرام

خلال استقباله مدير عام الجوازات

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نواف الغضوري - الرياض
0
1,071

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم؛ مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى، والوفد المرافق له.

واطلع الأمير فهد بن سلطان خلال الاستقبال على ما تقدمه الجوازات في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، من خلال ما قدمه مدير عام الجوازات من إيجاز عن هذه الخدمات.

وأكد حرص الجميع على خدمة حجاج بيت الله الحرام؛ تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد - حفظهما الله - ومتابعة وزير الداخلية.

من جهته أعرب مدير عام الجوازات عن شكره وتقديره لأمير تبوك، على هذا اللقاء، وحرصه ومتابعته لأعمال الجوازات، سواء في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، أو في المنطقة.

حضر اللقاء: وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبد الله الحقباني، ومدير جوازات تبوك اللواء سعيد محمد القحطاني.

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