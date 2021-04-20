تقويم التعليم تعلن نتائج اختبار القدرة المعرفية
للاستعلام عن النتيجة الدخولُ على الملف الشخصي
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، نتائج اختبار القدرة المعرفية (2) اليوم الثلاثاء 8/ 9/ 1442هـ الموافق 20/ 4/ 2021م.
وقالت عبر حسابها في تويتر: نرجو للجميع التوفيق والنجاح.. للاستعلام عن النتيجة؛ نرجو الدخول على ملفك الشخصي من خلال الرابط: https://e-services.etec.gov.sa.
هيئة تقويم التعليم والتدريب
تقويم التعليم تعلن نتائج اختبار القدرة المعرفية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-04-20
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، نتائج اختبار القدرة المعرفية (2) اليوم الثلاثاء 8/ 9/ 1442هـ الموافق 20/ 4/ 2021م.
وقالت عبر حسابها في تويتر: نرجو للجميع التوفيق والنجاح.. للاستعلام عن النتيجة؛ نرجو الدخول على ملفك الشخصي من خلال الرابط: https://e-services.etec.gov.sa.
20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
07:31 PM
اخر تعديل
20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
08:57 PM
تقويم التعليم تعلن نتائج اختبار القدرة المعرفية
للاستعلام عن النتيجة الدخولُ على الملف الشخصي
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، نتائج اختبار القدرة المعرفية (2) اليوم الثلاثاء 8/ 9/ 1442هـ الموافق 20/ 4/ 2021م.
وقالت عبر حسابها في تويتر: نرجو للجميع التوفيق والنجاح.. للاستعلام عن النتيجة؛ نرجو الدخول على ملفك الشخصي من خلال الرابط: https://e-services.etec.gov.sa.