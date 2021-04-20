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تقويم التعليم تعلن نتائج اختبار القدرة المعرفية

للاستعلام عن النتيجة الدخولُ على الملف الشخصي

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، نتائج اختبار القدرة المعرفية (2) اليوم الثلاثاء 8/ 9/ 1442هـ الموافق 20/ 4/ 2021م.

وقالت عبر حسابها في تويتر: نرجو للجميع التوفيق والنجاح.. للاستعلام عن النتيجة؛ نرجو الدخول على ملفك الشخصي من خلال الرابط: https://e-services.etec.gov.sa.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تقويم التعليم تعلن نتائج اختبار القدرة المعرفية
سبق

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، نتائج اختبار القدرة المعرفية (2) اليوم الثلاثاء 8/ 9/ 1442هـ الموافق 20/ 4/ 2021م.

وقالت عبر حسابها في تويتر: نرجو للجميع التوفيق والنجاح.. للاستعلام عن النتيجة؛ نرجو الدخول على ملفك الشخصي من خلال الرابط: https://e-services.etec.gov.sa.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
07:31 PM
اخر تعديل
20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
08:57 PM

تقويم التعليم تعلن نتائج اختبار القدرة المعرفية

للاستعلام عن النتيجة الدخولُ على الملف الشخصي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,561

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، نتائج اختبار القدرة المعرفية (2) اليوم الثلاثاء 8/ 9/ 1442هـ الموافق 20/ 4/ 2021م.

وقالت عبر حسابها في تويتر: نرجو للجميع التوفيق والنجاح.. للاستعلام عن النتيجة؛ نرجو الدخول على ملفك الشخصي من خلال الرابط: https://e-services.etec.gov.sa.

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