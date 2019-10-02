النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهِّر بصاحب منشأة باعت إطارات مستعملة ومنتهية الصلاحية

شهرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم بصاحب مؤسسة تختص في تجارة إطارات السيارات وذلك بعد صدور حكم يقضي بإدانة المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورط العاملين لديها بحيازة وعرض وبيع إطارات سيارات مستعملة ومنتهية الصلاحية بمدينة الدمام حيث ضبطت الوزارة 180 إطار معروض للمستهلك وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله الإطارات المستخدمة ومنتهية الصلاحية من خطورة على سلامة مستخدميها في الطرقات.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام فرض غرامة مالية وإغلاق المقر المخالف لمدة أسبوع ومصادرة وإتلاف الإطارات المضبوطة ،والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المنشأة.

وتواصل وزارة التجارة والاستثمار بذل جهودها في التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، والرقابة على المنشآت لضبط ومصادرة الإطارات منتهية الصلاحية والمستعملة والمغشوشة من الأسواق وإتلافها وحماية المستهلكين في مختلف مناطق المملكة من أضرارها.

ووفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري يتم فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهِّر بصاحب منشأة باعت إطارات مستعملة ومنتهية الصلاحية
سبق

شهرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم بصاحب مؤسسة تختص في تجارة إطارات السيارات وذلك بعد صدور حكم يقضي بإدانة المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورط العاملين لديها بحيازة وعرض وبيع إطارات سيارات مستعملة ومنتهية الصلاحية بمدينة الدمام حيث ضبطت الوزارة 180 إطار معروض للمستهلك وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله الإطارات المستخدمة ومنتهية الصلاحية من خطورة على سلامة مستخدميها في الطرقات.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام فرض غرامة مالية وإغلاق المقر المخالف لمدة أسبوع ومصادرة وإتلاف الإطارات المضبوطة ،والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المنشأة.

وتواصل وزارة التجارة والاستثمار بذل جهودها في التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، والرقابة على المنشآت لضبط ومصادرة الإطارات منتهية الصلاحية والمستعملة والمغشوشة من الأسواق وإتلافها وحماية المستهلكين في مختلف مناطق المملكة من أضرارها.

ووفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري يتم فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
11:56 PM

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهِّر بصاحب منشأة باعت إطارات مستعملة ومنتهية الصلاحية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
5,168

شهرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم بصاحب مؤسسة تختص في تجارة إطارات السيارات وذلك بعد صدور حكم يقضي بإدانة المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورط العاملين لديها بحيازة وعرض وبيع إطارات سيارات مستعملة ومنتهية الصلاحية بمدينة الدمام حيث ضبطت الوزارة 180 إطار معروض للمستهلك وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله الإطارات المستخدمة ومنتهية الصلاحية من خطورة على سلامة مستخدميها في الطرقات.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام فرض غرامة مالية وإغلاق المقر المخالف لمدة أسبوع ومصادرة وإتلاف الإطارات المضبوطة ،والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المنشأة.

وتواصل وزارة التجارة والاستثمار بذل جهودها في التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، والرقابة على المنشآت لضبط ومصادرة الإطارات منتهية الصلاحية والمستعملة والمغشوشة من الأسواق وإتلافها وحماية المستهلكين في مختلف مناطق المملكة من أضرارها.

ووفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري يتم فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,474
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,410
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,445
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,073

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة