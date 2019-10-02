إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهِّر بصاحب منشأة باعت إطارات مستعملة ومنتهية الصلاحية

شهرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم بصاحب مؤسسة تختص في تجارة إطارات السيارات وذلك بعد صدور حكم يقضي بإدانة المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورط العاملين لديها بحيازة وعرض وبيع إطارات سيارات مستعملة ومنتهية الصلاحية بمدينة الدمام حيث ضبطت الوزارة 180 إطار معروض للمستهلك وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله الإطارات المستخدمة ومنتهية الصلاحية من خطورة على سلامة مستخدميها في الطرقات.



وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام فرض غرامة مالية وإغلاق المقر المخالف لمدة أسبوع ومصادرة وإتلاف الإطارات المضبوطة ،والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المنشأة.



وتواصل وزارة التجارة والاستثمار بذل جهودها في التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، والرقابة على المنشآت لضبط ومصادرة الإطارات منتهية الصلاحية والمستعملة والمغشوشة من الأسواق وإتلافها وحماية المستهلكين في مختلف مناطق المملكة من أضرارها.



ووفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري يتم فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.



وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.